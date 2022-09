"Cessa presuntuosa, con quel porro...": la trans Ferruzzi contro la moglie di Bonolis

A poche ore dall'inizio della nuova edizione del Grande fratello vip, un nome su tutti domina la scena social. È quello di Elenoire Ferruzzi. L'icona trans si è già distinta sul web per alcuni giudizi negativi sull'opinionista Sonia Bruganelli e per il popolo dei social network sarà lei a tenere in piedi il reality di Alfonso Signorini con provocazioni e scontri.

Già definita la mina vagante del programma, Elenoire Ferruzzi è pronta a invadere la Casa e a creare dinamiche imprevedibili e infuocate con gli altri inquilini. Su Twitter gli internauti sono sicuri che il suo personaggio darà spettacolo come già ha fatto sui social, dove è sostenuta da Tommaso Zorzi, Patrizia e Giada De Blanck, vip che il Grande fratello vip lo hanno vissuto in prima persona.

" Io ancora non ci credo che avremo Elenoire Ferruzzi al Gf Vip questo significa che avremo ogni giorno delle nuove reaction da poter usare ma poi immaginate i suoi confessionali o le sue nomination che cazzo di ridere ve lo giuro noi dobbiamo proteggerla lei deve vincere ", ha cinguettato un utente su Twitter, riassumendo il sentiment social sulla Ferruzzi, che la vedono una delle protagoniste della stagione insieme a Pamela Prati.

E così in molti, soprattutto i suoi fan, stanno già cercando di fare quadrato attorno a lei per farla rimanere il più a lungo possibile all'interno della Casa: " Facciamo squadra per tenerla dentro fino alla fine", "Io so già che il telespettatore medio proverà subito a farla fuori, ma noi dobbiamo resistere...so già che mi aspettano mesi di lotta", "La Ferruzzi deve vincere, uniamoci ".