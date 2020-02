La promessa di Fiorello: "Stasera mi travesto di nuovo"

" Se mi affidassero il Festival rivedrei la durata, troppo lungo ", ha ammesso Rosario Fiorello nel corso della conferenza stampa di oggi, in occasione della seconda giornata del Festival di Sanremo. Se la durata della kermesse è da rivedere, lo showman non sembra intenzionato a ritoccare la sua entrata in scena al teatro dell’Ariston. Troppo scaramantico per cambiare, visto il trionfo negli ascolti auditel. Anche questa sera, dunque, Rosario Fiorello si prepara a sorprendere il pubblico con un nuovo travestimento.

Dopo aver ufficialmente aperto la 70esima edizione del Festival di Sanremo con indosso l’abito sacerdotale di Don Matteo, Fiorello promette nuove sorprese per questa sera. Del resto il comico era stato chiaro alla vigilia del debutto in prima serata: " Se gli ascolti vanno bene, domani mi vesto da cantante mascherato ". Gli ascolti sono andati più che bene – con il 52% di share, oltre 10 milioni in media di telespettatori e un picco di oltre 14 milioni quando Emma si è esibita – e ora Fiorello dovrà inventarsene una ogni sera per tenere alta l’asticella dell’auditel.