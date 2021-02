"Quanto dolore ho provocato...". La D'Eusanio ora fa retromarcia

" Cara Laura...non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa ". Comincia così il lungo messaggio di scuse che Alda D'Eusanio ha scritto a Laura Pausini dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate dalla giornalista nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio a poco più di una settimana dall'eliminazione dal reality e dalla bufera mediatica che l'ha travolta, condividendo il messaggio pubblicamente sul suo profilo Instagram.

Il compagno la picchia

Alda D'Eusanio ha chiesto scusa a tutti: alla cantante e alla sua famiglia, ai telespettatori e al popolo dei social offeso dalle sue dichiarazioni sulla vita privata di. "", si era lasciata sfuggire la giornalista nella casa del Gf Vip a pochi giorni dal suo ingresso in gioco. Parole choc che hanno scatenato l'immediata reazione della cantante romagnola e del compagno Paolo, che hanno querelato la giornalista. Ma il suo comportamento le è costata anche l' espulsione immediata dal reality e l'ha fatta finire al centro di una pesante

Dopo giorni di silenzio Alda D'Eusanio ha deciso di tornare sui social con un messaggio di scuse. La giornalista ha prima condiviso le scuse inviate a Laura Pausini e poi ha scritto per chiedere perdono a tutti coloro che si sono sentiti colpiti dalle sue parole: "Voglio condividere con voi... con quanti mi hanno perdonata e con quanti mi hanno additata, dopo un tempo forse opportuno, questo mio sentire. Ho compreso il dolore che le avevo arrecato. Le ho scritto privatamente per cercare di rispettare quel dolore. E adesso lo rendo noto perché credo che le mie scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa. Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa ".