"Quanto siete ribelli...", "Due salsicce per me". Scontro tra Rubio e Maneskin sulla Palestina

La partecipazione dei Maneskin al Coachella festival (California) ha fatto molto rumore. Non tanto per l'entusiasmo del pubblico, al quale ormai tutti si sono abituati, quanto per la durissima presa di posizione della band romana contro Vladimir Putin e contro la guerra in Ucraina. I Maneskin hanno portato sul palco del festival più famoso del mondo la canzone Gasoline, scritta traendo ispirazione da quanto sta accendo in Ucraina, hanno invitato tutti alla pace ma hanno anche chiesto la liberazione del Paese con un sonoro "fuck Putin" urlato al microfono.

Come sempre accade l'opinione pubblica si è divisa su questo tema, tantissime le acclamazioni per il loro gesto ma altrettante le critiche. Tra le seconde si possono annoverare gli interventi di Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, che ha intavolato la sua solita polemica coinvolgendo la Palestina e il conflitto che perdura da decenni con Israele. " In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grrr quanto siete ribelli cazzo (fa ride che ve seguite da soli) ", ha scritto Rubio nel primo tweet.

Doppia salsiccia per me — Damiano David (@daviddamiano99) April 18, 2022

L'ex cuoco televisivo è noto per le sue provocazioni sui social e per sollevare sovente polemiche contro personaggi che, a suo dire, sarebbero nemici della Palestina. La maggior parte delle persone che finiscono vittima dei suoi tweet preferiscono evitare la replica per non essere aspirati in un vortice di polemica che poi si protrae per le lunghe, vista che Chef Rubio è solito scrivere decine di tweet al giorno. Damiano David no, ha voluto replicare alla critica ma l'ha fatto utilizzando il sarcasmo, senza entrare nel merito della discussione, quasi delegittimando il suo interlocutore, facendo presumibilmente riferimento al suo lavoro di cuoco di street food: " Doppia salsiccia per me ".