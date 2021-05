La Rai pronta a fare causa a Fedez: "Scorrettissimo"

La partecipazione di Fedez al Concertone del Primo maggio è destinato a portarsi dietro una lunghissima scia di polemica. Il caos politico è scoppiato nel pieno del fermento interno per il rinnovo dei vertici e del Cda, una miscela che è esplosa con tutta la sua forza nella giornata di ieri. " Fedez è stato scorrettissimo ", sarebbe la frase più ricorrente che si sussurra in Rai dopo l'esibizione del rapper alla cavea dell'auditorium Parco della musica di Roma, stando a quanto a quanto riferisce Il Messaggero. Ma non sarebbe solo viale Mazzini a lamentare un comportamento non idoneo del cantante.

La polemica del 1 maggio

Alle 21.25 circa del 1 maggio, Fedez è salito sul palco del Concertone. Cappellino (con brand bene in vista) calato sugli occhi e faccia da duro ha cantato i suoi primi due brani tenendo ben stretto un foglio tra le mani. Il rapper era ovviamente consapevole che la maggior parte del pubblico a casa non era interessata alla sua esibizione canora ma che, dopo la polemica montata nel pomeriggio con le accuse di censura, tutti aspettavano il suo discorso. Ed ecco che parte e attacca tutti, fa nomi e cognomi, accenna rapidamente ai problemi lavoratori dello spettacolo e poi si butta a capofitto sulla polemica con la Lega per il ddl Zan.

La telefonata

Nel frattempo Rai 3 ha respinto qualunque accusa di censura preventiva e Fedez pubblica una parte della telefonata intercorsa con uno degli organizzatori e Ilaria Capitani. Mancano dei pezzi, la clip è tagliata, e allora la Rai in una nota riporta le parole esatte pronunciate dal vice presidente di Rai 3, ma nel frattempo Fedez è diventato il nuovo simbolo del Pd che non si è piegato al "sistema". Quale sistema? Quello non ben definito al quale gli viene chiesto di adeguarsi durante la famigerata telefonata. Parola fuori luogo, tanto che è lo stesso ad Fabrizio Salini che, con una nota, cerca di sistemare la questione: " Di certo in Rai non esiste nessun sistema, se qualcuno ha usato questa espressione chiedo scusa ".

L'ipotesi di vie legali contro Fedez

Mentre a Fedez arrivano parole di sostegno e di solidarietà (?) da parte di molti artisti, a Viale Mazzini il clima è rovente. La Commissione di vigilanza è già al lavoro per capire la nascita del cortocircuito e nei prossimi giorni, come riferisce Il Messaggero, non è escluso che venga ascoltato Franco Di Mare in qualità di direttore di Rai 3 per dare il via a un'indagine interna. Ma il principale quotodiano di Roma rivela che a viale Mazzini le acque si muoverebbero anche su un altro fronte, quello legale contro Fedez perché ha registrato la telefonata senza il consenso del suo interlocutore.

Il ruolo dei sindacati