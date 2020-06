"Vedo che ami molto la tua famiglia". Ma il matrimonio di Raimondo Todaro è appena finito

La fine del matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è stata protagonista per giorni delle pagine di gossip di settimanali e quotidiani. La crisi coniugale tra i due ballerini professionisti - dovuta al flirt della Tocca con l'ex ballerino di Amici Valentin Dumitru - ha messo fine alla loro relazione ma, nonostante l'annuncio social fatto da Todaro poche settimane fa sulla sua pagina Instagram, Elena Santarelli è caduta in una gaffe che ha lasciato attonito lo studio di Italia sì per alcuni secondi.

La notizia che Raimondo Todaro e Francesca Tocca vivessero separati era cominciata a circolare già a metà marzo. Le voci insistenti di un'infatuazione della ballerina per l'allievo e collega della scuola di Amici, Valentin Dumitru, si erano rincorse per giorni, fino all'ammissione finale fatta da Raimondo attraverso il suo profilo Instagram: " Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L'amore è strano, delle volte rimane ma prende un'altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Ma insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c'è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto ".

Una rottura, quella tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che non sembra esser però giunta all'orecchio di Elena Santarelli, opinionista fissa della trasmissione Italia Sì condotta da Marco Liorni. Nella puntata di venerdì scorso, infatti, la showgirl si è resa protagonista di un momento imbarazzante per una frase rivolta proprio al ballerino di Ballando con le Stelle, con il quale stava parlando della piccola Jasmine: " Sei diventato papà giovanissimo, a 26 anni, come ti sei trovato tra pannolini e pappe? Poi sei un papà molto presente, lo vedo anche dai social network, adori la tua famiglia, la tua bambina, parole di affetto per tutti insomma ". Attimi di silenzio imbarazzante in studio e la mancata risposta iniziale di Raimondo Todaro che, dopo alcuni istanti, ha replicato, cercando di spostare l'attenzione sulla bambina: " Sì, mia figlia è tutta la mia vita ".