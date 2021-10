Ramazzotti fa ingelosire Icardi: "Ha scritto a Wanda..."

Dopo gli investigatori privati, la proposta indecente e la promessa di un addio di coppia ai social network arriva un nuovo episodio della telenovela argentina più trash del momento. E nell'ultima puntata si inserisce, a sorpresa, Eros Ramazzotti. Secondo i media argentini, il cantante italiano avrebbe inviato un messaggio a Wanda Nara nei giorni successivi allo scoppio dello scandalo sul tradimento e il gossip si è letteralmente infiammato.

La nuova indiscrezione arriva direttamente da oltreoceano per bocca di Yanina Latorre, la giornalista argentina che sin dall'inizio della crisi Icardi - Nara sembra saperne più degli altri sulla vita privata della coppia. La reporter ha parlato più volte di fonti certe, voci addirittura provenienti dalla stessa Wanda, ma per il momento le sue rimangono solo indiscrezioni, anche se sono di quelle che fanno molto parlare.

Durante un'ospitata a Los Angeles Morning, programma della tv argentina, Yanina Latorre ha paventato l'ipotesi che Wanda Nara sia impegnata in "un altro campionato", oltre a quello casalingo. L'imprenditrice argentina sarebbe al centro delle attenzioni di numerose persone e tra tutte spiccherebbe un popolare cantautore italiano: " Tutti le scrivono e ora ha già un corteggiatore cantante, stiamo parlando di uno molto famoso ".

Secondo la giornalista, Eros Ramazzotti avrebbe inviato un messaggio a Wanda per mostrarle tutta la sua vicinanza in questo difficile momento, visto che i due si conoscono da tempo: " Eros Ramazzotti ha scritto a Wanda e per di più l'audace Icardi ore è arrabbiato, è geloso, per questo vuole che lei chiuda le reti ". Maurito, dunque, non avrebbe gradito le attenzioni dell'artista italiano, che per il momento preferisce non commentare la nuova ondata di gossip.