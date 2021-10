Rambo III, così Sylvester Stallone rischiò la decapitazione

Rambo III è il film che andra in onda questa sera alle 21.23 su Italia 1 e che rappresenta la chiusura della prima trilogia dedicata a John Rambo, l'iconico personaggio interpretato e reso immortale da Sylvester Stallone. Un personaggio che tornerà sul grande schermo anche nel 2008 con il film John Rambo, a cui è seguito nel 2019 l'ultimo Rambo: Last Blood, che aveva il compito di chiudere il cerchio narrativo.

Rambo III, la trama

Uscito in sala nel 1988, Rambo III vede il veterano di guerra John Rambo (Sylvester Stallone) cercare la propria tranquillità in un tempio buddhista situato in Thailandia. Mentre sta cercando di trovare la pace dopo tutti gli orrori che ha vissuto nel corso della vita, Rambo viene raggiunto dal colonnello Sam Trautman (Richard Crenna) che gli chiede di prendere parte a una missione che si svolgerà in Afghanistan. Lo scopo è quello di aiutare un gruppo di ribelli Mujahedeen che sta affrontando l'invasione sovietica delle loro terre e che vuol combattere per proteggere la propria indipendenza.

Rambo, che ancora ha le mani macchiate di sangue e l'animo tramortito dal dolore, rifiuta in un primo momento la missione. Ma la sua decisione vacilla quando viene raggiunto dalla notizia che proprio il colonnello Trautman è stato rapito e presumibilmente torturato dal terribile colonnello sovietico Zayzen (Marc De Jonge). Comprendendo che non può voltare le spalle al destino di Trautman, Rambo lascia la sua oasi di serenità e si reca in Pakistan: da lì si farà guidare fino alla base sovietica dove si trova il suo amico. Ma il salvataggio di Trautman non sarà affatto semplice.

Quando Sylvester Stallone rischiò di essere decapitato