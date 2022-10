Camilla si è fatta sostituire dall'ex marito: ecco cosa è successo

Lo scorso 19 ottobre la Regina consorte Camilla avrebbe dovuto presenziare al funerale del cugino della defunta Elisabetta II, ma ha affidato questo impegno al suo ex marito, Andrew Parker Bowles. Una scelta che ha destato scalpore, facendo ritenere che l’ex ufficiale possa addirittura aspirare a un ruolo di spicco nella royal family. Ipotesi che non collimerebbe affatto con l’idea di “monarchia snella” propugnata da re Carlo III.

Andrew Parker Bowles ancora nella vita di Camilla

Il 18 settembre 2022, all’età di 80 anni, è morto un personaggio legato alla moderna royal family britannica, cioè John Francis Bowes-Lyon, cugino della regina Elisabetta per parte di madre. John, infatti, era figlio di Sir Francis James Cecil Bowes-Lyon, cugino di primo grado della Regina Madre (la mamma di Elisabetta II, morta nel 2002). Il funerale di John Francis Bowes-Lyon, però, è avvenuto lo scorso 19 ottobre (la distanza temporale tra la morte e le esequie, probabilmente, è dovuta al periodo di lutto per la scomparsa della regina Elisabetta).

Al triste evento avrebbero dovuto partecipare Carlo III e la Regina consorte Camilla, invece la Court Circular (il documento su cui vengono registrati gli impegni ufficiali a cui partecipa la royal family) ha annunciato: “Il Re è stato rappresentato dal Conte di Rosslyn al funerale del signor John Bowes-Lyon, tenutosi all’Oratory di Brompton Road…questo pomeriggio. La Regina consorte è stata rappresentata dal Comandante di Brigata Andrew Parker Bowles”. Una scelta che può apparire controversa. Camilla avrebbe delegato l’uomo con cui è stata sposata per 22 anni (dal 1973 al 1995) e da cui ha avuto due figli per un impegno ufficiale.

“Andrew è felice di fare qualunque cosa gli venga richiesta. Ha un rapporto cordiale con Camilla” , ha scritto Richard Eden sul Daily Mail, aggiungendo che questo sarebbe solo “il suo primo impegno ufficiale” , lasciando intendere che l’ex ufficiale potrebbe addirittura guadagnarsi un ruolo come “working member” della royal family.

Andrew Parker Bowles e l’idea della “monarchia snella”

Carlo III e Camilla non hanno potuto partecipare al funerale di Sir John Francis Bowes-Lyon poiché già impegnati nella visita al centro Project Zero di Walthamstow, dedicato ai giovani in difficoltà. Affidarsi a Andrew Parker Bowles, però, non è stato un caso. La sua presenza non era affatto fuori luogo, perché anche l’ex ufficiale è un cugino del defunto. La madre di Sir John Francis Bowes-Lyon, Mary de Trafford, era la zia di Andrew.

Per questo motivo il collegamento tra la delega data dalla Regina consorte all’ex marito e la possibilità che questi possa continuare a lavorare attivamente al servizio della Corona, magari con un ruolo di spicco, non è scontato. Non si tratterebbe solo di una questione d’immagine, dato il legame che univa Parker Bowles a Camilla. Non dimentichiamo che Re Carlo III vorrebbe ridefinire l’identità e l’autorità della royal family attraverso il concetto chiave della “monarchia snella” , cioè low-cost, formata da pochi personaggi di spicco, i più rappresentativi e popolari tra i Windsor.

Andrew Parker Bowles non fa parte del nucleo centrale della royal family. Un suo incarico stabile sarebbe in contraddizione, almeno apparentemente, con i piani di modernizzazione della monarchia concepiti dal sovrano, per come sono stati raccontati dalla stampa e destabilizzerebbe l’opinione pubblica. A questo punto sarebbe più lecito pensare che se ci fosse bisogno di sostituire i “pezzi mancanti” della famiglia, cioè il principe Harry che si è dimesso dagli obblighi reali e il principe Andrea che ha perduto la reputazione e gli incarichi con lo scandalo Epstein, la scelta più logica sarebbe quella di fare riferimento alle principesse Beatrice ed Eugenia.

È ancora presto per definire la presenza di Andrew Parker Bowles nel futuro della Corona e nella nuova vita della Regina consorte Camilla, ammesso che la sua partecipazione al funerale di Bowes-Lyon non rimanga un evento circoscritto nel tempo, senza alcun seguito.