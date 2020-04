La regina Elisabetta compie 94 anni: le immagini inedite da bambina

Nel cuore della notte del 21 aprile 1926 veniva alla luce Elizabeth Alexandra Mary, colei che venticinque anni dopo sarebbe diventa la regina Elisabetta II d’Inghilterra. Nel giorno del suo 94esimo compleanno i social la festeggiano con un filmato inedito, tratto dagli archivi dalla Royal Collection Trust, che la ritrae bambina mentre gioca spensierata e felice insieme alla sorella minore Margaret.

Sul profilo Instagram della famiglia reale, la regina Elisabetta è celebrata in una veste inconsueta e decisamente privata, in alcuni dei momenti più significativi e intimi della sua gioventù. Le immagini d’epoca condivise sul web – che hanno raccolto in poche ore oltre mezzo milione di visualizzazioni – mostrano la regina sorridente e allegra, ma a saltare agli occhi è l’impressionante somiglianza con il nipote, il principe William, figlio del suo primogenito Carlo.

Di Elizabeth Alexandra Mary di Windsor, così chiamata in onore della madre e delle due nonne, nel filmato spiccano la vivacità e la voglia di giocare insieme alla sorella minore, la principessa Margaret. Lei, la monarca regnante più longeva della storia britannica, è immortalata mentre gioca con un passeggino a pochi anni di vita, sale a cavallo (sua prima grande passione) e balla a bordo di una nave da crociera. Nonostante la festa del suo 94esimo compleanno stia trascorrendo in sordina, rispetto alle celebrazioni tradizionali fatte di parate e scoppi di cannoni (cancellati a causa del lockdown da coronavirus), il suo staff ha voluto omaggiarla con un ritratto inedito, svelando qualche dettaglio in più di quando sua Maestà era solo una bambina. Si scopre così che, in occasione del suo sesto compleanno, la popolazione del Galles fece realizzare per lei un cottage in miniatura, in stile vittoriano, che venne posizionato nel giardino alla Royal Lodge di Windsor. "The Little House", così venne chiamata, si trova ancora nel giardino reale e ricorda uno dei momenti più significati dell'infanzia della regina.