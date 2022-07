L'ultima mossa della Regina per riportare la pace in famiglia

L’ultimo incontro tra la Regina, Harry e Meghan, avvenuto lo scorso giugno in occasione del Giubileo di Platino, non sarebbe andato come tutti si aspettavano. Appena 15 minuti concessi da Sua Maestà per conoscere Lilibet Diana e nulla di più. Un quarto d’ora non è sufficiente a chiarire anni di malintesi e litigi. Secondo la stampa britannica, però, il tanto atteso chiarimento potrebbe essere vicino: per le sue tradizionali vacanze a Balmoral la sovrana vorrebbe accanto a sé anche i duchi di Sussex.

Tentativi a vuoto

Il 13 aprile 2022, mentre erano in viaggio verso l’Olanda per partecipare agli Invictus Games, i duchi di Sussex avrebbero fatto tappa in Gran Bretagna per un colloquio privato con Sua Maestà. A tal proposito il Sun puntualizzò: “Harry e Meghan hanno fatto visita mercoledì alla regina e al principe Carlo, al Castello di Windsor” per “l’incontro ramoscello d’ulivo” , che si sarebbe svolto “segretamente” . Nessuno sa cosa si sarebbero detti i protagonisti di questa notizia a sorpresa. Sembra abbiano parlato dell’allora imminente Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della monarca, del fatto che i Sussex non sarebbero stati invitati sul balcone con il resto della famiglia, ma si tratta di indiscrezioni.

Circa un paio di mesi dopo, il 2 giugno 2022, i duchi erano a Londra per festeggiare Elisabetta II. I giornali riportarono la notizia secondo cui Sua Maestà avrebbe concesso al nipote e alla moglie un’udienza di soli 15 minuti solo per vedere, finalmente, la piccola Lilibet Diana, che fino a quel momento non aveva mai messo piede in Gran Bretagna. “È stato molto veloce. Sono entrati e usciti. È stato tutto molto formale” , ha chiarito una fonte al Sun.

Due incontri che non avrebbero dato i frutti sperati, tanto da far supporre agli esperti reali che il principe Harry sarebbe tornato negli Stati Uniti amareggiato dalla presunta indifferenza dei parenti e dal fatto di non aver avuto la possibilità di parlare con il fratello William. Non vi sarebbe stata alcuna riconciliazione, nemmeno un tentativo. Ma non tutto sarebbe perduto. La speranza di una tregua è ancora viva e ha un nome ben preciso: Balmoral.

Harry e Meghan a Balmoral

Il People ci informa che la regina Elisabetta è stata avvistata mentre era in partenza alla volta di Bamoral, per il tradizionale periodo di riposo estivo, lo scorso giovedì 21 luglio 2022. Poiché il Castello è aperto alle visite fino al prossimo 2 agosto, Sua Maestà dovrebbe trascorrere circa un paio di settimane al Craigowan Lodge, la dimora da sette stanze che si trova a un miglio dalla residenza principale. Secondo il Sun la sovrana rimarrà a Balmoral per 10 settimane. Nella lista dei parenti che le faranno visita, inaspettatamente, ci sarebbero anche i nomi dei duchi di Sussex e naturalmente dei loro figli, come riporta il Mirror: “I Sussex hanno trascorso un po’ di tempo con la monarca durante le celebrazioni per il Giubileo di Platino di quest’anno e finalmente hanno presentato la loro figlia Lilibet alla sua bisnonna. In vista delle vacanze estive di Sua Maestà nelle Highland scozzesi, lo staff è stato avvisato di attendere [l’arrivo] della coppia, ormai stabilitasi negli Usa e anche dei due figli”.