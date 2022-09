"Ricostruzioni false e strumentali". Cristiano Iovino nega il coinvolgimento con Ilary Blasi

Cristiano Iovino rompe il silenzio sul presunto flirt con Ilary Blasi. Dopo giorni di indiscrezioni, voci su messaggini che ci sarebbero stati tra lui e la conduttrice dell'Isola dei famosi e smentite più o meno velate, Iovino ha parlato attraverso i suoi legali.

Il personal trainer, già ex di Giulia De Lellis e Zoe Cristofoli e più volte tirato in ballo nella vicenda che vede protagonisti Totti e Ilary, ha dato mandato al suo avvocato di smentire ogni coinvolgimento con la Blasi che, a quanto pare, è legata a lui solo dalla manager, che segue entrambi.

" In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa - riporta la nota ufficiale diffusa attraverso l'agenzia di stampa Ansa - il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell'informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Ilary Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota ". Insomma l'ennesima smentita, dopo quella di Alessio La Padula, ballerino di Amici, tirato in ballo da Fabrizio Corona come altro possibile "amante" della Blasi.