"Niente autografo". Alessandra Amoroso finisce nella bufera

È bastato un video pubblicato su TikTok, nel quale Alessandra Amoroso rifiuta un autografo a una fan, a scatenare l'ultima polemica social. La cantante è finita nel mirino delle critiche per non avere firmato un cuscino a una sua fan, che la attendeva da ore dietro le transenne.

L'artista si è esibita venerdì scorso in piazza del Popolo a Roma, all'evento Tim Summer Hits, insieme a decine di altri cantanti, ma durante le prove pomeridiane è stata oggetto delle attenzioni dei suoi fan assiepati davanti alle transenne, che delimitano il palco. I ragazzi hanno attirato l'attenzione degli addetti alla sicurezza, che hanno chiamato Alessandra Amoruso per farle firmare autografi, ma lei ha preferito non trattenersi.

Nel video registrato da una delle fan dell'artista si sente la Amoroso redarguire l'addetto della security mentre si avvicina al gruppo di ammiratori: " Però lei mi deve aiutare sennò qui facciamo....". La cantante è apparsa subito scocciata non tanto dai fan quanto dalla situazione e quando una ragazza le ha chiesto di firmare, lei ha rifiutato chiarendo: "La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle ".

La Amoroso si è scusata e ha rimandato a una prossima occasione e poi, allontanandosi, ha stretto mani e mandato baci agli altri fan avvicinatisi per salutarla. Il video è stato condiviso su TikTok dalla ragazza, che si è vista rifilare un "no" (e che poi ha chiarito non fosse sua intenzione fare polemica) e inevitabilmente si è scatenato il caos tra chi ha puntato il dito contro l'artista e chi, come la sua fanbase, l'ha giustificata e protetta dagli attacchi: " A me sconvolge il fatto che alessandra amoroso abbia ancora dei fan nel 2022", "È sempre stata disponibile con tutti, giudicarla per un episodio è da ipocriti. E poi è stata educata", "È li solo grazie ai suoi fan, se lo ricordasse quando le chiedono autografi" .

L’episodio ha fatto così tanto scalpore che la Amoroso, poco fa, ha dovuto pubblicare una nota chiarificatrice sui suoi canali social. " Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti", ha raccontato la cantante, svelando che - avendo poco tempo a disposizione - ha preferito " dedicarlo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili". L'artista ha spiegato infine di avere sempre messo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. "Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico ", ha concluso cercando di mettere un freno alla polemica.

Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a porgere il cuscino quasi come a garantire che Alessandra avrebbe firmato per quel motivo. Purtroppo, anche se “ferma” è stata giusta. Stateci. pic.twitter.com/kHNvI81pjZ — Fran Altomare (@FranAltomare) June 27, 2022