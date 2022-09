"Rispettate il mio silenzio". Aurora si sbilancia sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti si è trincerata dietro a un " no comment ", rispondendo alle domande dell'Adnkronos sulla sua presunta gravidanza. L'occasione è stata l'uscita del nuovo brano di Eros Ramazzotti, "Battito infinito", il cui testo è stato scritto proprio da Aurora, che nella canzone canta anche. Nonostante il rifiuto a commentare l'indiscrezione sulla sua dolce attesa, per molti il titolo sarebbe più che un indizio.

" Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo ", ha detto la figlia di Eros e Michelle a Siviglia per l'anteprima del nuovo tour di Eros Ramazzotti, che l'ha voluta accanto a sé sul palco. Il brano aprirà, infatti, la tournée che dal 30 ottobre vedrà l'artista girare tutto il mondo con decine di live. " Quando ho saputo che la canzone avrebbe aperto il tour, ho pianto tutte le mie lacrime" , ha confessato Aurora Ramazzotti, che ha proseguito: "Sono onoratissima del fatto che mi abbia coinvolto in questo progetto, che mi abbia dato i diritti della canzone, che mi abbia portata in tour con sé ".

Il padre le dedicò la canzone "L'Aurora", quando non era ancora nata e oggi qualcuno vede nel suo "Battito infinito" lo stesso annuncio, anche se lei non conferma: " Mi chiede se la canzone farà da colonna sonora a questi nove mesi? No a questi mesi di tour!". Per lei, ma soprattutto per Eros, questa nuova canzone (che è anche il titolo dell'album) ha il "senso della rinascita ". Quando il settimanale Chi ha anticipato la gravidanza di Aurora Ramazzotti, si è detto che Eros e Michelle fossero entusiasti del nipotino in arrivo e lei oggi commenta così: " Mio padre da sempre comunica tramite i gesti e la musica ed è per questo che quanto ha fatto nei miei confronti è per me un simbolo di amore. Dopo L'Aurora, che scrisse quando non ero ancora nata. Oggi che sono cresciuta è un nuovo capitolo che si apre ".