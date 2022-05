"È un'altra cosa...". E Mara Venier scoppia in lacrime a Domenica In

A poche settimane dalla chiusura ufficiale di Domenica In, Mara Venier ha annunciato che sarà ancora alla guida della trasmissione di Rai Uno per la stagione 2022/2023. La quattordicesima edizione condotta dalla presentatrice veneziana, che in studio si è commossa durante il collegamento con Mika.

Il cantante libanese è stato ospite di Mara Venier per parlare della recente esperienza alla conduzione dell'Eurovision song contest e del suo nuovo tour. In collegamento esterno da Parigi, Mika ha raccontato dell'evento di Torino e del suo prossimo impegno "The magic piano", la tournée mondiale dal vivo che prenderà il via dal prossimo settembre. Prima di congedarsi, però, l'artista ha invitato Mara Venier a vedere il suo concerto a Roma, in programma a ottobre, e la conduttrice ha fatto una rivelazione a sorpresa: " Ci sarò. Però, visto che sei in zona, se per caso io....lavorassi in un programma che si chiama Domenica In per il quattordicesimo anno? ".

Il pubblico presente in studio ha applaudito alla confessione della Venier, la quale ha scherzato: " Forse eh! Se mio marito vorrà potrei esserci l'anno prossimo ". Mika ha confermato subito la sua presenza, ma nel congratularsi con lei, l'artista ha voluto dedicarle un pensiero profondo: " Voglio dirti che quando ci sei te è una cosa diversa. Dico quello che tantissimi pensano. Quando chiami tu noi diciamo di sì. Dopo tredici edizioni e tutto quello che hai fatto noi ci chiediamo come lo fai? Tu dai energia. Usciamo dalle conversazioni con te con energia. Sei l'unica che ha questo potere. Brava ".