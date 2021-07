"Un elettricista sui tetti". Rivoluzione a Uomini e Donne?

La nuova stagione di Uomini e donne non è ancora cominciata e già si fa un gran parlare dell'edizione autunnale, dove ci saranno importanti novità. Dopo l'indiscrezione sull'arrivo in studio della prima tronista transgender, Maria De Filippi ha svelato di voler puntare su tronisti più "comuni" per la prossima stagione del suo programma su Canale5.

La popolare conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. Nel parlare della venticinquesima edizione di Uomini e Donne, che tornerà in onda a partire da metà settembre, Maria De Filippi ha confessato di aver " sparigliato " le dinamiche della trasmissione, puntando su tronisti diversi da quelli che fino ad oggi hanno occupato il centro dello studio. Negli ultimi anni, infatti, il protagonisti del trono classico hanno calcato l'onda della popolarità più attenti a ricevere consensi e like sui social network, che non veramente interessati a cercare l'amore in tv.

Nella prossima stagione Uomini e Donne si appresta dunque a essere meno social e più real: " Quando ho capito che erano diventati un cliché ho deciso di cambiare. Oggi cerco, che so, un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti. Non voglio più certi condizionamenti. Voglio la vita vera ". Lei stessa non ha mai amato l'esposizione sui social network, tenendosi a debita distanza da quel mondo virtuale. " Continuo a pensare che alla gente non gliene freghi nulla di ciò che faccio io al mattino quando mi sveglio - ha spiegato Maria De Filippi - Sto già molto in tv, basta! Capisco i social per chi ci guadagna, come Chiara Ferragni, un po’ meno per chi è già esposto quotidianamente in televisione, capisco un politico che li usa come strategia ".