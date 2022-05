Rivoluzione a X Factor: Rkomi quarto giudice con Fedez, Ambra e Dargen D'Amico

Il tavolo dei giudici di X Factor è al completo. Con l'annuncio dell'arrivo di Rkomi nella squadra, la quindicesima edizione del talent targato Sky può ufficialmente cominciare. In realtà all'appello manca ancora il nome del conduttore, che quasi sicuramente non sarà Ludovico Tersigni.

La notizia che Rkomi avrebbe fatto parte del quartetto di giudici era nell'aria da giorni. Ma l'ufficialità è arrivata solo ora. Il cantante milanese ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post nel quale ha svelato il nuovo progetto: " Dal banco di scuola al tavolo dei giudici di X Factor 2022, per dare consigli e continuare ad imparare cose nuove. Non vedo l'ora di conoscervi tutti! ". Rkomi è indubbiamente uno dei personaggi del momento. Il suo album "Taxi Driver" è il più venduto nel 2021. I suoi singoli continuano a macinare successi a oltre un anno dalla pubblicazione e dopo l'esperienza al festival di Sanremo, Rkomi sarà protagonista anche della nuova stagione di Celebrity Hunted in coppia con Irama.

Insieme a lui, al bancone dei giudici, ci saranno Ambra Angiolini, Fedez (che ritorna dopo l'esperienza dal 2014 al 2018) e Dargen D'Amico, che prendono il posto di Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika e Hell Raton. Dopo quindici edizioni la produzione ha deciso di fare un drastico cambiamento per ritrovare consensi e soprattutto ascolti. Per questo il cast è stato interamente rinnovato, compreso il presentatore. Dopo l'addio di Alessandro Cattelan e la prova incolore di Ludovico Tersigni, a presentare il talent quest'anno sarà una donna e - secondo voci insistenti - in lizza ci sarebbero Francesca Michielin - che X Factor lo vinse nel 2011 - e Paola Di Benedetto, che lo scorso anno ha condotto l'appendice Hot Factor. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma intanto sul web è già partita la corsa per accaparrarsi un posto in prima fila alle Audizioni. Le registrazioni prenderanno il via il 4 giugno e proseguiranno fino al 12 giugno all'interno dell'Allianz Cloud di Milano.