Romina Power difende Carolyn Smith e la Lucarelli attacca: "Gelosa"

Sono passate due settimane dalla lite televisiva tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, ma la polemica non si spegne. A sorpresa nella bagarre nata nello studio di Ballando con le stelle si è inserita anche Romina Power che, nel dire la sua sulla giornalista, ha scatenato la sua reazione provocatoria.

Nella puntata in onda due settimane fa, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli si erano scontrate sull'esibizione di Andrea Iannone. La giornalista aveva criticato il giudizio della coreografa, ironizzando sul termine " geniale " utilizzato dalla Smith per descrivere la coreografia ideata da Lucrezia Lando. Le due erano finite a punzecchiarsi davanti alla telecamere tra critiche e frecciate.

Dopo la lite con la Lucarelli sulla sua autorevolezza nel giudizio tecnico, Carolyn Smith aveva affidato ai social network un lungo sfogo rivolto alla collega, ma anche ad altri che si erano permessi di criticare alcuni concorrenti in gara a Ballando senza avere competenze tecniche nella danza. Su Instagram la coreografa aveva detto " basta alle critiche gratuite ", sostenuta dai commenti di alcuni dei volti del cast tra i quali Samuel Peron e Sabrina Salerno.

Al lungo elenco dei commentatori del post si è aggiunto anche il nome di Romina Power, che ha criticato l'atteggiamento tenuto da Selvaggia Lucarelli nel corso della prima semifinale, quando ebbe da ridire contro la Smith. " Last night Lucarelli was very cheeky and disprectful with you…Silly woman - L'altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te…Donna sciocca ".

Il commento sarebbe finito nel dimenticatoio letto solo da Carolyn Smith e dai suoi follower. Ma Selvaggia Lucarelli ha ritenuto opportuno rispolverarlo a due settimane di distanza per alimentare la fiamma della polemica. La giornalista ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram lo screenshot del commento della Power, estrapolandolo però dal contesto. Non solo. La giurata ha scelto di affiancarlo a una foto non di Carolyn Smith bensì di Albano Carrisi, in ginocchio davanti alla giuria. Come se il commento della Power fosse riferito a un giudizio poco gradito sulle doti di ballerino dell'ex marito.