"Rosiconi patetici", "Non ti rassegni a invecchiare": rissa tra la Parietti e gli odiatori

" Ciao rosiconi! E sono pure senza trucco" . L'ultimo video pubblicato da Alba Parietti su Instagram ha scatenato il delirio. La showgirl si è mostrata in costume da bagno nella sua casa per celebrare la sua bellezza alla soglia dei 60 anni. Il filmato provocatorio e gli scatti sexy hanno però stuzzicato i follower più agguerriti, che hanno puntato il dito contro i soliti ritocchini estetici.

Il 2 luglio Alba Parietti compirà 60 anni e lei, sui social network, ha già iniziato le celebrazioni con post e video in cui mostra le sue forme ancora toniche nonostante le sei decadi. " L'elogio alla stupidità della vecchia che non si arrende - ha ironizzato su Instagram in un video in cui balla sulla vasca da bagno in costume - prima che qualcuno mi faccia foto orrende con il sole a picco e mi rompa gli zebedei con la storia dell'età ... sessanta e non sentirli ... di testa soprattutto!" .

Un messaggio, che più che un'autocelebrazione, è sembrato una sonora frecciata ai follower che da sempre la criticano per i ritocchini e la sua voglia di esibizionismo. Così ecco arrivare l'affondo della Parietti: " Meglio una barbagianna tarda a convinta e felice, che una giovane insoddisfatta e frustrata che la vita non se la gode.... quanto’è Bella giovinezza che si fugge tuttavia chi vuol esser lieto sia , quindi lasciate in pace quindi la zia...io sono una donna di una certa età , semmai di un’età certa. Ciao rosiconi!!! ".

Sì, sei senza trucco, ma quante punturine hai fatto?", "A Parie’, ma che pensi davero d'ave' 25 anni? Daje, ne hai 60. E basta co ste pose!", "Minky tra canotti.. e salvagenti.. che spettacolo!".

"Sei volgare i 60 anni ti sono andati alla testa cerca di tornare come eri prima che ti interessavi di tutto ora invece pensi solo a mostrarti volgare", "Gli occhi sono spenti però... Sempre... Spero nn sia il botox perché quello toglie ogni espressività", "Questa non si rassegna ad invecchiare

A stuzzicare glipiù agguerriti, Alba Parietti è tornata poche ore dopo con altri post Instagram con fotografie in pose sexy e audaci, che hanno dato il via ai commenti più critici: "E ancora:".