Dopo la rottura, una donna a casa di Allegri: ecco chi è

Il settimanale Oggi continua a interessarsi della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, nel tentativo di capire perché la storia sia naufragata senza che, all'esterno, fossero mai trapelati segnali preoccupanti. Nei giorni scorsi erano emerse alcune indiscrezioni in merito a un " capello biondo e lungo " che l'attrice avrebbe trovato all'interno della macchina dell'allenatore della Juventus, che avrebbe di fatto confermato i sospetti di Ambra circa un possibile tradimento.

Nel numero in edicola domani, il settimanale Oggi svela nuovi dettagli su questa vicenda e pubblica alcune foto di una donna che, a tarda sera, entra nell'appartamento dell'allenatore bianconero. L'identità della donna, per motivi di privacy, non viene rivelata ma gli scatti risalgono allo scorso 22 ottobre, quando la donna varca il portone d'ingresso del palazzo in cui vive Allegri a tarda sera, subito dopo il rientro dell'allenatore da una cena di lavoro insieme di dirigenti della sua società. Nel settimanale si legge che " alle 23.30 la donna, al volante di un’auto sportiva, parcheggia a 50 metri dal condominio dove lui abita, citofona e poi sale per soffermarsi meno di mezz’ora ".

Non vengono fornite informazioni in merito alla donna, tuttavia nello scorso numero del settimanale Oggi, una fonte vicina a Massimiliano Allegri si è fatta sfuggire che " non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì ". La "caccia alla donna" è partita all'interno dell'ambiente juventino e il settimanale, seppur non rivela direttamente l'identità della donna fotografata, nell'anticipazione rilasciata poche ore fa spiega che si tratta di " un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città. Più che un nuovo amore potrebbe trattarsi addirittura di un ritorno di fiamma, visto che già nel 2017 Alberto Dandolo su Oggi aveva parlato della pierre di un golf club poco entusiasta della storia tra Allegri e Ambra ".

Nel frattempo i due protagonisti hanno deciso di tenere le bocche cucite e di non rivelare altri dettagli della loro rottura. Anzi, sembra che tra loro sia caduto il gelo e che i due abbiano sospeso al momento qualunque rapporto, proprio per il modo in cui è stata gestita la deflagrazione della notizia della fine della relazione.