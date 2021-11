"Ha diffuso lei la notizia del tradimento": la furia di Allegri

Come tutti gli addii, soprattutto quelli non consensuali, anche quello tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri porta con sé strascichi. Dopo quattro anni di amore e passione, la coppia è scoppiata per un presunto tradimento consumato dal tecnico livornese. Ma tra i due non tirerebbe una buona aria soprattutto perché la notizia bomba è finita su tutti i giornali e i siti di informazione.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Massimiliano Allegri non avrebbe gradito il fuggi fuggi di indiscrezioni a suo carico. Dettagli, curiosità e gossip che si sono moltiplicati giorno dopo giorno, facendo finire in piazza la sua vita privata e quella dell'ex compagna, Ambra Angiolini. Secondo la rivista di Alfonso Signorini tra i due ex sarebbe sceso il gelo non solo per le corna, ma anche per come la notizia è arrivata sui giornali. " Allegri e Ambra hanno smesso di parlarsi - riporta Chi - l'allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione ". Per Max Allegri, Ambra si sarebbe "vendicata" spiattellando la notizia del tradimento e della conseguente separazione ai giornali. Insomma "cornuta" e pure "mazziata".

Difficile pensarlo vista la polemica scatenatasi in seguito alla consegna del tapiro d'Oro ad Ambra da parte di Striscia la notizia. Anche perché, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, una settimana fa, un amico di Allegri avrebbe fatto sapere che il tecnico bianconero si definiva " single ", almeno con la sua cerchia di conoscenze, già da tempo. Intanto l'attrice - dopo la delusione amorosa - prova a voltare pagina, concentrandosi sul nuovo impegno professionale come conduttrice radiofonica su Radio Capital. Ma soprattutto cercando una nuova casa, nella quale vivere con i figli, Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex marito Francesco Renga. " Dopo varie visite la Angiolini insieme con la figlia Jolanda pare che abbia trovato una nuova casa - riporta ancora la rivista - dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa otto mesi ".

Dopo la rottura con Allegri, infatti, Ambra Angiolini ha continuato a vivere nell'appartamento milanese, nel quale avrebbe dovuto convivere proprio con l'allenatore. La casa sarebbe stata però oggetto della discordia dopo la rottura visto che - si vocifera - Allegri avrebbe chiesto all'ex fidanzata di pagare addirittura l'affitto dopo il burrascoso addio. Insomma passano i giorni e si moltiplicano i dettagli.