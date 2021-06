Paura per l'ex di Amici: "Una brutta notizia"

Momento delicato per Sabrina Ghio, ex di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, ricoverata nelle scorse ore in una clinica per sottoporsi a un intervento chirurgico. La ballerina diventata famosa nella scuola di Amici ha svelato il difficile momento che sta vivendo, pubblicando un lungo messaggio nelle storie del suo profilo Instagram.

A preoccupare i fan è stata soprattutto la foto condivisa dalla ballerina sul suo account. Un selfie in cui si mostra nel letto di ospedale con indosso il camice per affrontare l'operazione. Non è chiaro quale problema di salute stia colpendo Sabrina Ghio, ma le parole scritte su Instagram svelano un problema che sarebbe nato alcune settimane fa e che la sta preoccupando molto: " Senza troppi giri di parole voglio dirvi che alcuni giorni fa, mentre mi trovavo sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l'ennesimo esame e test ho ricevuto una brutta notizia ". La Ghio non ha chiarito quale problema di salute l'abbia colpita, ma ha confessato di aver avuto un attacco di panico e di aver pianto dopo aver appreso la notizia di un'imminente operazione.

Nonostante il momento difficile, la ballerina ha continuato a sorridere sul web per nascondere il suo dramma personale. Questo, però, non l'ha messa al riparo dalle critiche, piovute nei giorni precedenti al ricovero per alcuni scatti senza pensieri al mare. " Parli tanto di avere pensieri, ma non mi sembra proprio. Ridicola ", le hanno scritto su Instragram. E lei, per replicare, ha scelto l'evidenza pubblicando lo scatto dal letto della clinica: " Sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata. Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene ".