Sanremo, anche Piero Pelù contro Fiorello: "Ho aspettato 40 minuti per quel c..."

Le polemiche al festival di Sanremo sembrano non volersi placare. Dopo l'accusa di sessismo ad Amadeus per la frase poco carina pronunciata nei confronti di Francesca Sofia Novello, è arrivato il turno del "triangolo" Ferro-Amadeus-Fiorello. Tutto è partito nel corso della seconda serata del Festival. È l'una di notte e Tiziano Ferro aspetta di esibirsi sul palco dell'Ariston. Quando - finalmente - è il suo momento, canta e poi lancia una frecciatina a Fiorello. "Ama è l'una, vogliamo fa' qualcosa domani? Hashtag #Fiorellostattezitto", dice ridendo ad Amadeus. I due ridono e scherzano, ma qualcuno dietro le quinte pare non prenderla troppo bene.

Fiorello, infatti, si infuria e minaccia di voler lasciare a metà il Festival della canzone italiana perché Ferro sarebbe stato "scorretto e inelegante" nei suoi confronti. Ecco che allora intervengono la Rai e lo stesso Amadeus. Il conduttore, infatti, durante la conferenza stampa punge il cantante e spiega: "Credo che Tiziano volesse fare una battuta ma a volte, all'una di notte, le battute possono riuscire male. Non c'è stato nessun attrito e nessun imbarazzo. Quindi io lancio l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi". Dopo queste parole, mamma Rai e Amadeus "convincono" Ferro a tornare sui suoi passi e a chiedere scusa. Il cantante esegue nel dettaglio tutto ciò che gli viene detto, ma Fiorello non è troppo contento. Così, si arriva alla terza serata del Festival. A poche ore dall'inizio della kermesse, Tiziano Ferro si lamenta sui social: "Anche questa sera sarò tardi". E così, infatti, sarà. Ferro canta a notte inoltrata e Fiorello si prende una pausa dal Festival.

Ma ora arriviamo alla quarta serata. Tutto sembra essere pronto, big e giovani pure. Luci, conduttori e ospiti anche. Ma qualcuno si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Fiorello, infatti, rilascia una dura intervista a Tpi: "Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa".

Fiorello, quindi, va nel dettaglio e spiega che "dopo che ha lanciato sul palco l'hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni, come se poi fosse colpa mia se ci sono 50.000 ospiti e si fa tardi la sera. Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C'è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web".

L'attore, allora, passa in rassegna una serie di commenti, insulti e offese choc perché "ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d'odio nei miei confronti, questo devi dirlo, non puoi ignorarlo". Ma nonostante le polemiche e il caos che si è scatenato, Fiorello dice di voler andare avanti e questa sera sarà sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus e Tiziano Ferro.

Ma dopo lo sfogo di Tiziano Ferro, a fargli eco è Piero Pelù. Un altro artista lamenta una serie di ritardi e orari non troppo condivisibili. "Ho aspettato 40 minuti per colpa di quel cazzone", ha detto Piero Pelù all'Altro Festival su Raiplay, condotto da Nicola Savino. Il cantante, quindi, sembra voler sollevare un malumore comune nei camerini e dietro le quinte. Gli artisti non sopporterebbero i tempi troppo dilatati della kermesse, ma soprattutto non sopporterebbero il troppo tempo concesso allo show piuttosto che alla musica.

Insomma, intorno a questo Festival si stanno sollevando un mare di polemiche. Ma questo tringolo - ora diventato quartetto - sta insospettendo. Come hanno sottolineato molti utenti, infatti, oggi è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Forse i quattro hanno creato questa montatura ad hoc per poterne parlare questa sera?