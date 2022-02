Sanremo, ancora polemica sulla Muti: sui social con il ciondolo con foglie di marijuana

Ornella Muti sarà la conduttrice della prima serata del festival di Sanremo ma le polemiche sull'attrice sono cominciate già settimane fa, quando il web ha scoperto quello che viene definito "side account" sui social, ossia un secondo profilo con contenuti diversi rispetto al primo. Qui, Ornella Muti promuove prodotti a base di cannabis e si batte per la legalizzazione, insieme a sua figlia Naike Rivelli, attraverso un'associazione da lei stessa fondata. Ma dopo alcune settimane di silenzio sul tema, a ridosso dello start della kermesse la polemica si è riaccesa a causa di uno scatto pubblicato dalla figlia di Ornella Muti e ricondiviso dall'attrice nel suo profilo.

" Mia madre Ornella Muti ha fondato un'associazione culturale che si chiama Ornella Muti Hemp Club, che non vende nulla ma che distribuisce informazioni ai suoi soci su come muoversi nell'ambito medico della cannabis legale in Italia. Volevo chiarire le false informazioni che sono circolate in questi giorni su alcuni media ", ha spiegato nei giorni scorsi Naike Rivelli a il Tempo.

La polemica sembrava essersi quietata finché, a poco più di 24 ore dall'inizio del Festival, le due donne hanno forse voluto rintuzzare l'attenzione nei loro confronti con uno scatto che sa di provocazione. Tra una prova e l'altra al teatro Ariston prima dell'inizio della kermesse, Ornella Muti si è mostrata con i bigodini in testa e con al collo, in bella mostra, una collanina in metallo con un ciondolo a forma di foglie di marijuana. Un ciondolo simile, anch'esso esibito con soddisfazione, nello scatto lo indossa sua figlia Naike Rivelli.

Inevitabili le proteste da parte di chi sospetta che il palco del teatro Ariston possa essere strumentalizzato per pubblicizzare la battaglia per la legalizzazione della marijuana. " "Riconosciamo in Ornella Muti un'autorevole artista e grande icona del cinema italiano ma riteniamo improprio il sostegno alla liberalizzazione della cannabis espresso in un post da parte della co-conduttrice di Sanremo ", scrivono in una nota i deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, commissario di Vigilanza Rai, e Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione Affari Sociali.

I due esponenti del partito di Giorgia Meloni aggiungono: " Non vorremmo che il festival di Sanremo possa diventare il megafono delle posizioni del fronte della cannabis libera e del referendum. Tanto più di fronte ai recenti fatti di cronaca che vedono coinvolta la sorella di Ornella Muti, Claudia, in una maxiretata per smercio di sostanze stupefacenti. Manteniamo certo un atteggiamento garantista ma la riteniamo un'esternazione impropria. Ricordiamo che l'uso della cannabis in Italia è illegale, se non per uso terapeutico ".

Ma Ornella Muti non è l'unica artista che ha portato a Sanremo la propaganda in favore della cannabis. In una forma diversa, anche Dargen D'Amico ha dato il suo contributo. Il cantante, quest'anno in gara, si è presentato sul green carpet del teatro Ariston davanti a decine di fotografi con indosso un paio di calzini in bella mostra con una stampa a forma di foglie di marijuana.