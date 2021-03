Sanremo, Fiorello ne ha pure per i politici: "Pagati per occupare la poltrona"

Dopo la stilettata di Amadeus alla Rai, che ha impedito all'organizzazione di utilizzare le navi da crociera per creare una bolla sicura e impedire i contagi in modo tale da avere il pubblico di figuranti in studio, anche Fiorello picchia duro. Il teatro vuoto proprio non va giù al conduttore e allo showman, che comunque cerca di ironizzare sulla situazione scherzando con le poltrone vuote. Nel primo monologo, Fiorello ha preso di mira Zingaretti e in un altro intervento, sempre in relazione all'assenza di pubblico, lo showman siciliano si è lasciato andare a un'altra battuta ficcante e satirica sulle abitudini dei politici.

Fiorello ha punzecchiato la Rai, ma anche l'ex governo di Giuseppe Conte, che hanno di fatto impedito all'organizzazione di portare in sala i 300 figuranti inizialmente previsti. Una scelta non condivisa considerata l'importanza del pubblico per gli artisti in gara e per la qualità dello spettacolo per i telespettatori a casa. E così Fiorello ha deciso di scherzare anche su questo aspetto. Tra il serio e il faceto, Fiorello ha spiegato che i 300 figuranti erano già stati pagati dall'organizzazione e che, non potendo più entrare al teatro Ariston, hanno provato ad andare in montagna ma hanno trovato chiuso. " Se vedete 300 persone in giro per l'Italia, sono i figuranti in vacanza ", ha scherzato Fiorello. Il riferimento è alla decisione di bloccare la partenza della stagione sciistica poche settimane fa a poche ore dalla sua ripresa. Una decisione impopolare, che ha scatenato molte polemiche e che Fiorello ha voluto rimarcare in questo Sanremo, che pare aver preso una piega politica con i monologhi e gli interventi dello showman siciliano.