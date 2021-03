Sanremo, Fiorello si rade i baffi in diretta: "Sembro D'Alema? Basta, me li taglio"

È innegabile che Rosario Fiorello sia il mattatore anche di questa 71esima edizione del festival di Sanremo. Allo showman siciliano è stata lasciata totale libertà di azione, in modo tale da poter esprimere al meglio la sua arte e il suo estro. L'istironico conduttore, fin dalla prima serata, ha deciso di portare i baffi stile anni Trenta, così come i suoi look vintage. Ma qualcosa in questa terza serata del Festival gli ha fatto cambiare idea e così, imprevedibile come solo lui sa essere, ha osato fare sul palco quello che nessuno in 71 anni di festival di Sanremo aveva mai fatto.

Fin dall'inizio, Fiorello ha rivelato che con quel look diverse persone l'hanno accostato a un famosissimo politico: " Mi hanno detto che assomiglio a Massimo D'Alema. Con tutto il rispetto, sono affranto: prima dicevano che assomigliavo a George Clooney e adesso... D'Alema! ". Una gag ovviamente caduta nel vuoto all'interno del teatro Ariston senza pubblico, che però al pubblico a casa ha effettivamente fatto aguzzare la vista e notare che, anche se non troppo, una somiglianza tra i due c'è. Durante una delle sue incursioni sul palco nel corso della serata, lo showman siciliano ha deciso di cambiare radicalmente il suo look e si è presentato da Amadeus con un rasoio elettrico già pronto all'uso. Il suo obiettivo? Tagliarsi i baffi in diretta. " Mi hanno detto che somiglio a D'Alema. Hai Capito? Mia moglie mi ha chiamato e mi ha detto che è vero. Questa cosa mi manda fuori di testa ", ha esclamato Fiorello.