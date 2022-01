"Non ho la testa". E Jovanotti gela Amadeus

Jovanotti non sarà sul palco del teatro Ariston. Il lungo corteggiamento portato avanti da Amadeus non ha sortito l'effetto desiderato e il cantante ha declinato l'invito.

Non è la prima volta che Jovanotti viene invitato da Amadeus al festival di Sanremo in qualità di ospite speciale. Nel 2020 rifiutò a causa della pandemia e lo scorso anno, quando il suo nome era dato quasi per certo tra gli ospiti di una delle cinque serate del concorso canoro, fece un passo indietro. Con un post Instagram pubblicato poche ore prima dell'inizio della prima puntata, il cantante smentì la sua presenza a Sanremo '21, mettendo a tacere i rumor. L'artista non mancò, però, di fare sentire il suo supporto alla kermesse intervenendo in diretta con una telefonata a sorpresa a Fiorello e Amadeus.

Un anno dopo la musica non è cambiata e Lorenzo Cherubini ha preferito dire nuovamente "no". Lo ha confermato lui stesso nel corso di un intervento radiofonico fatto nelle scorse ore. Ospite della trasmissione di Katia Giuliani in onda su Radio Subasio, Jovanotti ha chiarito: " Io devo fare l'autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c'ho la testa. Sarò a casa a guardarlo ".

La presenza del cantante in Riviera sarà dunque solo virtuale, visto che è l'autore del brano "Apri tutte le porte" con cui Gianni Morandi si presenterà in gara. La stessa canzone che a inizio febbraio è stata fatta ascoltare involontariamente da Morandi sui social network, facendogli rischiare la squalifica per la violazione del regolamento del festival di Sanremo. Il brano è dato tra i favoriti e Jovanotti non nasconde il suo entusiasmo per il risultato ottenuto: " Sono molto contento, con l'ultima registrazione mi sono esaltato, mi piace un sacco. Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c'è niente di più serio del gioco ".

Nel suo intervento radiofonico, Jovanotti non ha escluso, però, la possibilità di rimanere vicino al cantautore bolognese per sostenere la sua gara: " Magari mi prendo un alberghetto a 30 chilometri da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all'alba ". Una dichiarazione ironica che però non cambia la sua decisione di dire "no" al palco del teatro Ariston.