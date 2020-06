La Sciarelli non lascia “Chi l’ha visto” ma dice: “Avrei voluto”

Sono settimane che si stanno rincorrendo notizie circa l’addio di Federica Sciarelli al noto programma “Chi l’ha visto”. Nei 16 anni della sua ininterrotta conduzione, alla sua figura si è legato l’affetto incondizionato del pubblico che anno dopo anno continua a decretare il successo del programma che cerca di aiutare le famiglie a ritrovare le persone scomparse.

Si era fatto anche il nome di Eleonora Daniele, da poco mamma, conduttrice del fortunato programma “ Storie Italiane ” su Rai Uno, che in questo caso avrebbe dovuto lasciare la conduzione della fascia oraria mattutina della Rai per dedicarsi al serale. Ma tutte le ipotesi di queste settimane sono state bollate come "voci di corridoio", che ogni anno alla vigilia della presentazione dei Palinsesti, si rincorrono da più parti.

Qual’ è quindi la verità? A chiarire i fatti nelle ultime ore è stata proprio la giornalista stessa in una lunga intervista rilasciata a Repubblica, con dichiarazioni inaspettate che hanno lasciato anche qualche dubbio tra gli amanti del programma. “ Sì resto, sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili, sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela ”.

A questo punto sembra chiaro che i telespettatori che la amano possono tirare un sospiro di sollievo, e che anche per il prossimo anno la Sciarelli sarà alla conduzione del programma. La giornalista ha poi anche parlato di come in questi mesi sia stata dura la conduzione per colpa del Coronavirus: “ Ogni volta è un incubo: se per caso qualcuno dovesse avere la temperatura alta si rischierebbe di non andare in onda.All’ingresso degli studi Rai, bisogna superare la prova dello scanner che misura la febbre. A tutti i controlli la mia speranza e quella dei colleghi è di stare bene. Altrimenti ci rispediscono a casa. Anche con una normale febbre di stagione non potrei entrare e salterebbe il programma ”

Sicuramente un periodo non semplice che ha messo a dura prova lei tanti personaggi del mondo dello spettacolo, rimasti, molti di loro fermi a causa del virus e che sperano prossimamente di ripartire con nuovi programmi per la stagione televisiva 2020/21.