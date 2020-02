Scontro tra le sorelle De André: Fabrizia lascia gli studi di Domenica Live

La pace tra Francesca e Fabrizia De André sembra essere molto lontana: le due, ospiti di Domenica Live, sono state protagoniste dell’ennesimo scontro.

I rapporti tra le due si sono incrinati quando Francesca è uscita dalla casa del Grande Fratello e ha scoperto che la sorella, insieme a Biagio D’Anelli, avrebbe ordito una trappola ai danni del fidanzato Giorgio Tambellini, accusandolo di tradimento e costringendo la concorrente del reality show a lasciarlo. La De André, poi, venuta a conoscenza di quanto organizzato contro il giovane toscano, ha interrotto ogni tipo di rapporto con la sorella Fabrizia che, più volte, è stata ospite di Barbara d’Urso per lanciare un appello a Francesca e tentare la riappacificazione.

Nella puntata di ieri, 23 febbraio, di Domenica Live, quindi, è andato in scena l’ennesimo scontro familiare. Fabrizia è stata accusata da Francesca di aver provato gioia nel vederla chiusa in orfanotrofio quando erano solo bambine e di averla già tradita ai tempi della sua relazione con Daniele Interrante. “ Quando le ho presentato Giorgio, lei di nascosto è andata dal mio ex agente ed ha firmato un contratto in esclusiva, lo giuro sulla mia vita, morissi ora – ha rivelato la De André alla d’Urso - . Di nascosto ha fatto il provino del GF. L’ho scoperto io venendo qua. Lei vuole diventare famosa ”.

Francesca, quindi, ha continuato ad accusare Fabrizia di essere “un’arpia, una falsa” e di averla tradita “in modo deplorevole”. La sorella della gieffina ha tentato di ribattere, sostenendo che la De André sia sempre alla ricerca di un “capro espiatorio contro il quale rivoltarsi” e di aver deciso di tirare fuori certe questioni a distanza di molti anni, meravigliandosi di come tutto questo non sia avvenuto quando era rinchiusa al Grande Fratello.