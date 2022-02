Salta l'ospitata di Argentero a Sanremo per un lutto in famiglia

Luca Argentero non sarà a Sanremo. L'attore era atteso sul palco del teatro Ariston come ospite speciale della seconda serata delle kermesse canora - al fianco di Laura Pausini e Checco Zalone - ma un lutto familiare lo ha costretto a dare forfait all'ultimo minuto.

Fonti vicine alla famiglia - come riporta il Messaggero - hanno fatto sapere della prematura scomparsa del padre di Cristina Marino, moglie di Argentero. L'uomo, imprenditore ci origini siciliane, sarebbe venuto a mancare nelle scorse ore, ma sulle cause del decesso non sono trapelate notizie.

Al momento nessuna conferma sul lutto è arrivata dalla coppia, che sui social network è rimasta in silenzio, in linea con il desiderio di tenere la propria vita privata lontano dai riflettori come fatto sin dall'inizio della loro storia d'amore. Ma l'annullamento della partecipazione di Luca Argentero alla seconda serata del Festival è stato confermato nel corso della conferenza stampa tenutasi poche ore fa a Sanremo: " Purtroppo Luca Argentero non può essere con noi per un problema personale ". La coppia, insieme dal 2015 e genitori della piccola Nina Speranza, 2 anni, era da poco rientrata da un lungo viaggio alle isole Maldive. Una vacanza lontana dal clamore, che sarebbe terminata con l'epilogo più tragico a poche ore dal rientro in Italia.

Sin dalla prima serata del festival di Sanremo, il direttore artistico ha voluto dare risalto ad alcuni degli attori italiani protagonisti delle fiction Rai. Dopo Raoul Bova (nuovo volto di Don Matteo), Nino Frassica e Claudio Gioè (a Sanremo per il lancio della serie Makari), nella seconda serata di Sanremo sarebbe stata la volta di Luca Argentero. L'interprete torinese è il protagonista della fortunata fiction Doc - Nelle tue mani, giunta alla seconda stagione, che sta raccogliendo consensi e record di ascolti su Rai Uno. Il lutto che ha colpito la compagna, Cristina Marino, ha però fatto saltare l'ospitata tanto attesa.

Colleghi e amici si sono stretti vicino a Luca e Cristina con manifestazioni di cordoglio sia privatamente sia attraverso i social network. Ed è sempre sul web che i due attori stanno ricevendo anche l'affetto dei loro fan in questo difficile momento.