"Scusati", "Serpe". Lite social tra la Barra e la Soncini

La giornalista Francesca Barra e l'attore Claudio Santamaria aspettano un figlio. Dopo la drammatica perdita vissuta alcuni anni fa, la coppia è in dolce attesa e l'annuncio è arrivato, in anteprima, dalle pagine del settimanale Chi. Le foto delle rotondità della Barra e i teneri baci di Santamaria alla pancia della moglie non hanno lasciato dubbi e la giornalista si è vista costretta a confermare la gravidanza attraverso Instagram. L'annuncio, però, ha scatenato una lite social con la scrittrice Guia Soncini e su Twitter sono volati gli stracci compresi quelli gettati dall'attore Claudio Santamaria.

A dare il via alla bagarre social è stato un tweet al vetriolo della giornalista e scrittrice Guia Soncini che, attraverso il suo profilo Twitter, ha punzecchiato la collega: " Ma sta annunciando una gravidanza al primo mese, o sta per scusarsi con quelli che il 15 giugno avevano evidentemente pubblicato il vero? (Lascio i commenti aperti, insultatemi con garbo - dico a te, Francesca) ". A metà giugno, infatti, la notizia di una possibile gravidanza della coppia aveva indispettito Francesca Barra. La giornalista, sposata con l'attore Claudio Santamaria dal 2017, aveva negato di essere incinta dopo i rumor circolati e sui social si era lamentata del fatto che nessuno avesse verificato. " La pancia, per una volta, è di Claudio ", aveva scherzato, pubblicando un post di sfogo su Instagram. Oggi però si scopre che la gravidanza era reale, ma che la giornalista ha cercato di mantenere il massimo riserbo sul lieto evento.

L'attacco frontale di Guia Soncini su Twitter non è rimasto inascoltato e dopo aver confermato di essere incinta, Francesca Barra ha replicato alzando i toni dello scontro: " Se vuoi ti mando la foto delle beta con la data. Però poi ti scusi per quello e per altre schifezze che scrivi su chiunque. Proprio oggi, sei proprio una serpe. Con garbo. Ti commenteresti da sola ". Allo scontro social si è unito, poco dopo, anche l'attore Claudio Santamaria che ha sparato a zero contro la Soncini: " Poverina, ti dai toni da intellettuale ma la tua essenza è tutta in questo tweet. Non mi sei mai piaciuta, perché la stronzaggine non è intelligenza. E gettare merda non è fare critica. Scrivo solo perché chi ti offre lavoro mi legga e si faccia due domande su di te ".

Lo sfogo della coppia ha scatenato una vera e propria rissa social, che ha coinvolto alcuni utenti del popolare social e la stessa Soncini che, infervorata dalle accuse, ha proseguito con i suoi cinguettii al vetriolo: " Sorvolando sulle minacce minacciose perché c'è un limite anche al mio divertimento nel bullizzare interlocutori inattrezzati, faccio presente che il dare quando pare a noi le notizie che ci riguardano è un desiderio, non un diritto. Lo è anche coprirsi di ridicolo, beninteso ". Un botta e risposta avvelenato di quelli che si vedono spesso in tv, che è proseguito sul portale Dagospia con la lettera aperta di Francesca Barra alla Soncini e ai colleghi giornalisti. L'intento? Rivendicare il diritto di scegliere tempi e modi di comunicare la propria gravidanza - soprattutto dopo l'aborto vissuto pochi anni fa - e mettere un punto (almeno fino al prossimo tweet) allo scontro con la Soncini.