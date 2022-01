"Se mi contagio nessun piano B". Amadeus dà il via al festival di Sanremo

A poco più di 24 ore dall'inizio del 72esimo festival di Sanremo, si è tenuta in Riviera la conferenza stampa di presentazione della kermesse. Inevitabile le domande in merito al Covid, contro il quale l'organizzazione ha predisposto un piano di contenimento. Ai cantanti è stato chiesto di effettuare le prove generali già con il trucco e parrucco fatti e con gli abiti di scena, in modo tale che in caso di positività ci sia un video utilizzabile per non escludere il concorrente dalla gara. Non è stato previsto, però, un protocollo in caso di positività di Amadeus: " Non c'è un piano B: se prendo il Covid state qua con me dieci giorni finché non guarisco ".

Sanremo e Covid

Tuttavia sul palco non ci saranno riferimenti al coronavirus, nell'intento di lanciare un chiaro messaggio al Paese di ripresa. " Non è previsto l'argomento pandemia sul palco. Dobbiamo andare oltre, se ne parla già abbastanza ", ha tagliato corto Amadeus. Il conduttore si è detto, ancora una volta favorevole al vaccino ma il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha specificato che: " Ci tengo a dire che il fatto di non essere vaccinati non può essere motivo di esclusione se non per quello che le leggi prevedono. La Rai segue le leggi nazionali, fino al 15 febbraio quindi chi ha superato i 50 anni non ha un immediato obbligo vaccinale. Essere vaccinati o no è un dato sensibile, la Rai può chiedere solo di ottemperare alle regole sanitarie ".

Fiorello sul palco di Sanremo

Battute e scherzi da parte di Amadeus con i giornalisti e ovvia la domanda sulla partecipazione di Fiorello: " Appena ci siamo incontrati mi ha detto: 'Cornutazzo, potevo lasciare il mio amico da solo?' ". Il conduttore del Festival ha dichiarato di essere " quasi convinto che non sarebbe venuto, anche se quest'estate, quando abbiamo fatto le vacanze insieme l'ho stressato. Sono un martello pneumatico. Avevo fatto anche preparare una sagoma e gli ho detto: 'Se non vieni, cammino con la tua sagoma ". Tuttavia, a oggi, la presenza di Fiorello è ancora un grande mistero: " Sa che amo l'imprevedibilità, quindi io non so mai niente. Anche la certezza che arrivasse non l'ho avuta fino all'ultimo. E prevengo le domande sull'argomento: io so che c'è la prima sera, poi non so. Può anche darsi che vada via ".

Gli ospiti

A proposito degli ospiti, Amadeus si è detto all'oscuro del piano di Checco Zalone di far arrivare all'Ariston i parrocchiani del suo paese d'origine e ha confermato di essere ancora al lavoro per definire la rosa dei cantanti guest. " Stiamo lavorando a più cose per completare il quadro degli ospiti musicali che non è ancora definitivo. Mengoni? Né sì, né no. Stiamo lavorando. Checco Zalone, anche se ha pezzi in classifica, non lo considero un ospite musicale. Venditti e De Gregori invece non ci sono, ma tutto può accadere ", ha detto il conduttore. Tra gli ospiti musicali confermati ci sono Maneskin, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Meduza.

Non ci saranno ospiti internazionali sul palco dell'Ariston: " Purtroppo il Covid ci ha messo in difficoltà e mi dispiace che gli ospiti internazionali non ci siano. Ci sono state trattative e anche la volontà, ma poi la paura di muoversi, i numeri sui contagi, la necessità di confermare mesi prima ha bloccato tutto e allo stato attuale non sono in grado di dare nomi internazionali. La colpa è della pandemia, non degli artisti né nostra. In passato ci avevamo provato con Dua Lipa, ma non è stato possibile ".

Le polemiche