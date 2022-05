"Se mi volete in lacrime...". L'omaggio della Bandabardò a Erriquez al Concertone

Il Concertone del Primo maggio a Roma è tornato a riempire piazza San Giovanni dopo due anni di pandemia. Tantissimi i giovani che hanno approfittato della splendida giornata di sole nella Capitale per assieparsi sotto il palco e assistere a uno dei principali eventi della stagione musicale del nostro Paese. Il concerto delle tre principali sigle sindacali italiane quest'anno è dedicato anche alla pace, come ben fa capire il titolo che campeggia sul palco: "Al lavoro per la pace". E su quel palco, con le sonorità folk rock che hanno scandito la vita di generazioni di giovani, che oggi sono un po' meno giovani, è salita anche la Bandabardò, orfana del suo storico cantautore e chitarrista Erriquez.

Enrico Greppi, nome di battesimo di Erriquez, è morto lo scorso 14 febbraio 2021 nella sua casa di Fiesole dopo una lunga malattia e in tantissimi l'hanno ricordato sui social vedendo la Bandabardò esibirsi senza quella che, per tanti anni, è stata una delle sue colonne. " Accendo ora e c'è la Bandabardò senza Erriquez. Allora, se mi volete in lacrime lo dite subito ", si legge in uno dei tanti tweet dedicati al musicista, che ha scritto pagine indelebili della musica italiana a partire dagli anni Novanta. Il sentimento più diffuso nel vedere, ma soprattutto ascoltare, la Bandabardò senza Erriquez è la nostagia: " Che impressione la Banda senza la voce di Erriquez... ".