"Sembri Marilyn Manson", "Ti stai plastificando", Ilary Blasi nel mirino del web per il selfie social

Tra i tanti "tormentoni" in atto quello dei ritocchini estetici e dell'uso dei filtri è uno dei più caldi del momento. Dopo Alba Parietti - finita al centro di un impietoso confronto tra gli scatti di un servizio fotografico e quelli pubblicati sui social network - oggi a finire nel mirino degli osservatori è Ilary Blasi. A scatenare la critica è stata la pubblicazione di un selfie della conduttrice romana sulla sua pagina Instagram, che ha innescato un'accesa polemica tra i suoi seguaci.

Ilary Blasi, alla soglia dei quarant'anni e con tre figli all'attivo, appare in splendida forma, bella e raggiante. Negli scorsi giorni le foto pubblicate sui social network, mentre si gode le vacanze con la sua famiglia sul litorale di Sabaudia, hanno catturato l'attenzione dei suoi follower collezionando migliaia di like. Se da una parte i suoi fan hanno applaudito alle sue forme e agli scatti artistici della showgirl, dall'altra a molti dei suoi seguaci non è sfuggita la trasformazione estetica compiuta negli anni dalla conduttrice capitolina e dovuta, forse, ai ritocchini estetici.

L'ultimo selfie condiviso sul suo profilo Instagram dalla Blasi ha addirittura scatenato una vera e propria polemica tra sostenitori della conduttrice e coloro secondo i quali il ricorso al ritocchino ha ormai superato il limite: "Ti s ta sfuggendo di mano il botox!", "Sembri Marilyn Manson", "Ti stai plastificando ". Per molti il cambiamento estetico di Ilary Blasi sarebbe così marcato da averla resa più brutta: " Basta con 'sta chirurgia plastica...e punturine", "Tra un po sei irriconoscibile se continui a ritoccarti... Eri tanto bella prima", "Ti stai rovinando con tutto sto botulino! Bastaaaa sei bella lo stesso!", "Ilary basta ritoccarti eri molto più bella prima ".