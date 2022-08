Le serie tv da (ri)vedere a Ferragosto

La stagione estiva è arrivata al culmine. Nonostante il troppo caldo e i tanti temporali estivi che, a macchia di leopardo, si sono abbattuti sul nostro Paese, è giunto il tempo di godere di una giornata di sole, di mare e di relax. Ma non solo. Tra una tintarella e una grigliata con gli amici, il vero amante delle serie tv trova sempre il modo di vedere almeno uno o più episodi del suo programma preferito. Con tutti i canali in streaming che sono disponibili in Italia le serie tv non vanno mai in vacanza. Neanche in estate. E per l’occasione abbiamo stilato una classifica e selezionato gli show televisivi da vedere (o rivedere) nel corso della giornata del 15 agosto. Una top 5 per tutti i gusti. Ad esempio, c’è una commedia dalle forti venature mystery, un giallo ambientato in un condominio di New York, una serie che viene dalla tv coreana, un racconto tutto al femminile e un’abile ricostruzione storia su un fatto realmente accaduto che, in America, ha riscosso un buon successo tanto da unire pubblico e critica.

L’assistente di volo (NowTv)

È la serie che ha consacrato la bellezza e la bravura di Kaley Cuoco, attrice che ha trovato successo in The Big Bang Theory. Nella commedia della HBO Max dal titolo L'assistente di volo – disponibile in Italia su NowTv – interpreta una svampita assistente di volo a cui piace bere la vodka e sballarsi in discoteca. Lei è Cassandra Browden che, suo malgrado, durante un volo intercontinentale, conosce un uomo affascinate con cui trascorre una bollente notte di amore a Bangkok. Al risveglio trova il suo amante morto e con la gola tagliata. Con i postumi di una sbornia colossale, la giovane assistente di volo si trova a mettere in ordine i suoi ricordi e, nello stesso momento, resta coinvolta in una spirale di inganni e di segreti. Intelligente, sagace e brillante, la serie tv è ispirata all’omonimo romanzo di Chris Bohjalkian (in Italia per Mondadori) e mette in scena una storia bizzarra ma di grande fascino, che unisce la spy story alla commedia e al racconto di formazione. La Cuoco è perfetta nel ruolo di una donna con una dipendenza da alcol che si trova ad affrontare un intrigo (quasi) internazionale. Un grande successo che è stato replicato anche con la seconda stagione, disponibile insieme alla prima per abbonati di NowTv.

Only murders in the building (Disney+)

Un trio di star formato da Steve Martin, Selena Gomez e Martin Shot per una tra le serie tv più accattivanti (e riuscite) che è disponibile su Disney+. Stiamo parlando di Only murders in the building. Sul catalogo italiano ci sono gli episodi della prima e della seconda stagione. Uno show che unisce i meccanismi più puri della commedia a tutti i clichè dei romanzi gialli. Al centro della vicenda ci sono tre condomini dell’Arconia, situato nel cuore pulsante dell’Upper West Side. Amanti dei crimini e dei podcast sui crimini, si improvvisano detective nel momento in cui il palazzo in cui vivono viene sconvolto da un brutale omicidio che la polizia vorrebbe far passare per un semplice suicidio. Charles, Oliver e Mabel si gettano a capofitto nella ricerca del colpevole, scoperchiando un vaso di Pandora fatto di segreti e misteri. Alla luce di un grande successo da parte del pubblico (e della critica), la serie è stata già confermata per una terza stagione che, molto presumibilmente, debutterà in streaming nel 2023.

…And just like that (NowTv)

È stata una tra le serie tv più chiacchierate del 2021, diventata poi un successo senza precedenti. Riportare in vita il mito di Sex & The City sembrava un’impresa impossibile, invece …And just like that sfida qualsiasi cosa e, superando ogni aspettativa, porta in tv un degno seguito delle avventure di Carrie e co. Dopo sei stagioni di uno show che è diventato un cult, due film per il grande schermo e un prequel di scarso successo, si torna a New York per parlare ancora di moda, di amori e di sesso. Anche se pesa l’assenza della mitica Samantha Jones, estromessa dopo le tante polemiche sui litigi sul set, la serie rimane al top e si focalizza su Carrie, Miranda e Charlotte. Ormai splendide cinquantenni, affrontano nuove sfide in una metropoli che si reinventa ogni giorno che passa. Carrie affronta il lutto, Miranda un divorzio e Charlotte la vita da madre felicemente sposata. 10 gli episodi prodotti. Un secondo capitolo è stato già confermato. La serie in Italia è su NowTv.

Squid Game (Netflix)

Dalla Corea è arrivata la serie che ha travolto l’Italia e non solo, e che ha macinato un consenso dopo l’altro tanto da diventare un vero fenomeno su Netflix. Squid Game ancora oggi è un argomento molto caldo in rete. La serie è attualissima e ha rivoluzionato il concetto stesso di serialità. Un mortale gioco a premi è il perno della narrazione che vede un gruppo di scarti della società confrontarsi fino all’ultimo sangue per aggiudicarsi un lauto montepremi. Violenta, sarcastica e altamente avvincente, Squid Game ha avuto il pregio di far conoscere a tutti gli usi e costumi della Corea e raccontare un dramma umano che, velatamente, critica la società in cui viviamo. Ci sarà molto presto anche una seconda stagione ma, per il momento, la trama e i prossimi sviluppi restano top secret.

Gaslit (StarzPlay)

Una drama storico che ricostruisce nei minimi dettagli lo scandalo Watergate, lo scandalo nel corso degli anni ’50 ha fatto tremare l’amministrazione Nixon. Una vicenda che non lascia scampo e che viene raccontata da alcuni volti noti del cinema di oggi. Nel cast c’è l’iconico Sean Pean nel ruolo del procuratore federale Mitchell e fedele alleato di Nixon, Julia Roberts che indossa i panni di Martha Mitchell – una delle donne più in voga negli Usa e una delle prime a parlare in tv dello scandalo – e Dan Stevens. Otto episodi da un’ora ciascuno che sono disponibili su StarzPlay per ripercorre un dramma politico che ha lacerato nel profondo la società americana dell’epoca, aprendo una frattura i cui echi si odono ancora oggi.