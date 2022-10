Totti torna sui social con Noemi: il loro primo video insieme

Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono la loro storia alla luce del sole. Sono lontani i giorni nei quali si nascondevano dall'occhio indiscreto dei paparazzi e si davano appuntamento a notte fonda con la complicità degli amici. Da alcune settimane il Pupone ha ufficializzato la sua relazione con la 34enne romana e ora ha deciso di rompere il silenzio social, pubblicando storie di una serata spensierata trascorsa in compagnia degli amici e della fidanzata in un locale della capitale.

Alla vigilia della prima udienza in tribunale, che vedrà fronteggiarsi i due ex coniugi per la questione delle borsette sequestrate, l'ex capitano della Roma ha deciso di concedersi una serata di svago insieme alla sua Noemi. I due si frequentano dallo scorso Capodanno, ma Totti ha reso pubblica la storia soltanto a settembre, quando ha rilasciato la fantomatica nell'intervista al Corriere.

Dopo le foto di Diva e donne e del settimanale Chi, che hanno raccontato delle prime cene in famiglia per Totti e Noemi, è stato il Pupone stesso a mostrarsi con la compagna in una delle tante serate trascorse nel cuore di Roma. Nelle storie del suo profilo Instagram sono così comparsi alcuni video nei quali lui e la nuova fiamma si godono una serata al Jerò Restaurant di Ponte Milvio. Lei, che negli scorsi giorni ha testimoniato in un processo in cui è imputato l'ex marito Mario Caucci, balla avvolta in un vestito nero cortissimo, mentre il Pupone è seduto al tavolo con una candela luminosa in mano e, a un certo punto, scherza con lei avvicinandole il cero.

A girare i filmati è stato l'amico di sempre Alex Nuccetelli, organizzatore della serata romana, che anche sul suo profilo ha condiviso numerosi video della serata, nella quale sono stati protagonisti Totti e Noemi tra buon cibo, vino, canti e balli scatenati. Dall'annuncio della separazione il personal trainer è stato l'unico e il solo a parlare per conto di Francesco, svelando dettagli inediti sul matrimonio con Ilary e sulla crisi coniugale. E questo gli è costato una diffida da parte della conduttrice dell'Isola dei famosi. La serata trascorsa insieme a Francesco e agli amici di sempre, testimonia però non solo l'affiatamento con la nuova coppia, ma anche il sostegno del capitano.