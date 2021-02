Sfondano i vetri dell'auto di Tony Effe e gli rubano il volante. Ma i ladri dimenticano i contanti

Prosegue il momento nero di Tony Effe. Dopo i guai giudiziari, che lo vedono coinvolto per una rissa avvenuta nel 2019, il cantante della Dark Polo Gang è stato vittima di un furto. Nel mirino dei ladri è finita la sua auto di lusso, che i malviventi hanno sfondato per portar via il volante del valore di qualche centinaia di euro. Uno spregio forse più che un furto vero e proprio, visto che i malviventi non si sono accorti che nella vettura c'erano dei contanti.

Top ragazzi, hanno fatto tutto però 'sti deficienti mi hanno lasciato i soldi qua...

A documentare l'accaduto è stato Tony Effe attraverso il suo profilo Instagram. Nella tarda serata di mercoledì 10 febbraio il rapper ha condiviso nelle storie della sua pagina Ig una serie diin cui ha mostrato i danni alla sua lussuosa vettura. I malviventi dopo aver rotto il vetro posteriore dal lato del guidatore sono riusciti a forzare l'automobile, aprirla e impossessarsi del. L'oggetto è stato letteralmente divelto e nel video si vedono i cavi staccati penzolare dal cruscotto. Per niente sorpreso dell'accaduto, Tony Effe ha scherzato con i suoi follower: "".

I ladri, nella fretta di portar via il volante da centinaia di euro, non hanno notato che in macchina erano presenti anche dei contanti. Trecento euro sistemati in un piccolo porta oggetti vicino al cambio, che Tony Effe ha ironicamente mostrato nel video Instagram. Magro bottino dunque per i rapinatori che hanno preso di mira il rapper 29enne. Lui, poche ore dopo l'accaduto, è tornato sui social per mostrare il rapido servizio di assistenza del brand della sua vettura che, in piena notte, ha provveduto a sostituire il volante e a rimettere in strada la sua vettura. " Noi mica giochiamo, loro pensavano che noi rimaniamo senza, capito? ", ha concluso nel video il rapper, prendendosi gioco dei malviventi.

Il fattaccio arriva il giorno dopo l'uscita della notiza del coinvolgimento del rapper in una rissa avvenuta a Roma nell'aprile del 2019. Tony Effe è accusato di aver rotto la mandibola a un fan, che lo aveva filmato fuori da una discoteca. Le indagini sono terminate e il pm ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza privata e lesioni personali aggravate.