"Peggiorate le condizioni del nipote". E Sharon Stone abbandona il festival di Venezia

" Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro ". Sono stati Domenico Dolce e Stefano Gabbana a dare l'annuncio del forfait di Sharon Stone alla sfilata organizzata dai due stilisti in piazza San Marco. La star, che negli scorsi giorni aveva girato uno spot per D&G in Laguna, avrebbe dovuto presenziare all'evento al fianco di Jennifer Lopez, ma è stata costretta ad anticipare il rientro in America per il peggioramento delle condizioni di salute del nipotino di quasi un anno.

Il piccolo River, figlio del fratello Patrick Stone e di sua moglie Tasha, è ricoverato in ospedale da alcuni giorni in gravissime condizioni. Il bambino, nato a settembre del 2020, è stato trovato nella sua culla con un'insufficienza a livello di organi della quale non si conoscono le cause. Sharon Stone ha dato la notizia della drammatica situazione familiare pubblicando su Instagram la foto del piccolo intubato e disteso nel letto di ospedale, chiedendo ai suoi follower di pregare per lui. " Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un'insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo ", aveva scritto sui social pochi giorni fa. River, di soli 11 mesi, lotta tra la vita e la morte e nelle ultime ore le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate tanto da convincere la Stone a fare rientro negli Stati Uniti per stare vicino al fratello.

L'attrice da una settimana si trovava in Italia, a Venezia, per girare una campagna pubblicitaria per il brand Dolce e Gabbana. Insieme a Jennifer Lopez, Sharon Stone avrebbe dovuto prendere parte alla sfilata di presentazione della nuova collezione di alta moda, che il marchio di moda italiano aveva organizzato all'hotel Monaco in centro a Venezia. All'evento, però, la diva di Hollywood non si è presentata. A far sapere i motivi dell'inatteso forfait a pubblico e stampa presente alla sfilata sono stati Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che durante la presentazione hanno spiegato la delicata situazione familiare che la Stone sta vivendo e che l'ha vista costretta a rientrare prima in America.