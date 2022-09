Lo show che cerca di tornare alle sue radici. Tutto questo (e altro ancora) è il nuovo X Factor

Prima è stato uno tra i reality più celebri delle reti Rai, pilotato ai suoi albori da Simona Ventura. Poi, a causa di un brusco calo di ascolti e degli alti costi di produzione, X Factor è stato acquistato da Sky Italia che lo ha riportato alla vita. Nonostante le polemiche interne ed esterne allo show, oggi il reality è un punto fermo per gli amanti della musica. X Factor, nel tempo, ha lanciato la carriera di diversi artisti, tra cui Giusy Ferreri, i Maneskin, Noemi e molti altri. Dopo 16 anni di onorata carriera è ancora alla ricerca del prossimo idolo del pop. È con la voglia di cambiare e di osare che la nuova stagione, in onda su Sky e NowTv dal 15 settembre, ritorna in tv e in streaming in prima serata. Tante sono le novità in vista per la nuova edizione, come i nuovi quartetto di giudici, la presentatrice e il ritorno del pubblico in studio. Ma la parola d’ordine che viene ripetuta come un mantra è: normalità.

X Factor non è solo alla ricerca di un nuovo artista o gruppo da lanciare nel complesso panorama musicale di oggi, ma più che è altro, è alla ricerca di una nuova identità e la voglia di stupire e di emozionare il pubblico. Dopo due anni di pandemia e dopo due edizioni passate letteralmente in sordina, quella del 2022 è la stagione della svolta. Abbiamo avuto modo di vedere in anteprima la prima puntata e, nonostante l’impegno, l’edizione numero 16 non riesce a convincere come in molti avrebbero sperato.

Giovani artisti in gara ma… con poco talento

La scelta non è facile perché tutti i gruppi e i cantanti che tentano di entrare nella "scuola" di X Factor hanno talento da vendere. Lo show inizia con le "Audition", in cui i nuovi giudici – Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen – sono chiamati a scegliere il migliore tra quelli che si presentano sul palco. E sono tutti giovani i talenti della nuova edizione, e in molti sognano di arrivare dritti in finale. Di fatto, tra i pochi cantanti che abbiamo visto nella prima ora di programmazione, nessuno ha il fattore "X". Tutti sono la copia dell’altro, nessuno ha una voce brillante e nessuno riesce a emergere tra la massa. Tutti sono aspiranti rapper, altri ambiscono a essere cantautori indie, e altri ancora inseguono il successo dei Maneskin. I giudici, che devono trovare i tre componenti per formare la squadra da mandare alle finali, sono molto magnanimi e, con ironia e complicità, regalano quasi tutti il fatidico sì. Siamo ancora alle fasi iniziali, questo è pur vero, ma dalla prima ora di programmazione manca l’emozione e il vero divertimento.

Ambra, l’unica vera diva di X Factor

Non ci sono solo noti dolenti, però. La stagione 16 cerca di ingranare a tutti costi e propone una squadra di giudici molto diversa dal solito, ma che funziona. C’è il ritorno di Fedez che, ancora una volta, conferma le sue ottime qualità di mattatore e di musicista; con lui debuttano Rkomi, sulla cresta dell’onda dopo il suo debutto al festival di Sanremo, che convince per un ottimo senso critico; e poi c’è Dargen, la vera mina vagante del gruppo. La novità di X Factor è il debutto come giudice di Ambra Angiolini. L’ex starletta di Non è la Rai è adulta e, appeso al chiodo la sua carriera da cantante dopo il successo di T’Appartengo, si è reiventata come attrice e adesso anche come talent scout. Al netto delle aspettative, Ambra si conferma una donna piena di sorprese, capace di stare al passo con i suoi colleghi ma, allo stesso tempo, di brillare tra di loro. Nella prima puntata appare a suo agio nella sua nuova veste. Osa ma resta sempre composta. Al già rodato Fedez, di sicuro è il giudice che convince di più. Il giudizio su Rkomi e Dargen è rimandato.

Una gara accesissima fin dalle Audition

La nuova edizione di X Factor si apre con molte novità, proprio per cercare di rimediare agli errori delle passate edizioni. Non solo i giudici ma alla conduzione ora c’è Francesca Michelin che, proprio con la stagione 16, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera. Oltre a questo, le Audition che partono subito con uno scontro agguerrito tra solisti e band, vede il ritorno del pubblico in studio dopo due anni di assenza. Infatti, come è stato poi confermato dagli autori in conferenza stampa, sentire di nuovo l’affetto del pubblico è stata la vittoria più bella. Dopo le tradizionali Audition (in onda su Sky 15, 22 e 29 settembre) in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 "sì" per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (previsti il 6 e 13 ottobre), con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch sulle ambitissime e agognate sedie (che quest’anno saranno 6). Quindi, il 20 ottobre, l’inedita fase di Last Call in cui il meccanismo di quest’anno prevede sul palco le 6 sedie e i giudici che riascoltano tutti i contendenti del proprio roster, per poter scegliere dunque il trio che vorranno portare ai Live Show. Questi ultimi prenderanno il via dal 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

"Mi chiamano sempre per imprese impossibili"

"Aspettavo questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma - rivela Fedez ai giornalisti in sala in merito al suo ritorno in X Factor -. Appena il terreno è stato propizio, non ho esitato. Ci aspetta una grande sfida e senza essere troppo scaramantico, dico che credo fortemente in questo progetto". Ambra, invece, è molto autoironica in merito al suo debutto come giudice. "Mi chiamano sempre per imprese impossibili, forse questa lo è, non lo so – afferma -. Ho fatto un provino e incredibilmente mi hanno detto sì, io che sono abituata a fare male tutto ciò che faccio nella vita sono riuscita a prendere questo posto". Intervengono anche gli altri giudici, incalzati dai giornalisti. "Sono molto emotivo e voglio vivermela come un nuovo inizio", è laconico Rkomi. Sorride invece Dargen. "Il mio obiettivo è la musica e lavorare con gli artisti. E poi...quale migliore occasione è questa per dare il peggio di me?".

Ultima stagione per X Factor?

La crisi di ascolti, però, è impietosa. Da anni e ancor prima che la pandemia cambiasse la nostra vita e quasi tutta la narrazione del piccolo schermo, programmi come X Factor non brillano più come un tempo. Rispetto a show come Amici, ad esempio, che può contare su un vero zoccolo duro di fan, il programma di Sky brancola ancora nel buio. Non solo perché sono tardive le stelle e gli artisti che conquistano il pubblico, ma perché il sistema di selezione è poco incisivo. Al di là questo, i costi di produzione rischiano di pesare anche per le tasche di Sky. Tanto è vero che, secondo le prime indiscrezioni, la stagione numero 16 potrebbe essere anche l’ultima per X Factor. In attesa di conferme ufficiali non resta che sperare in un ritorno al successo per lo show canoro che regala sogni ai giovani artisti.

Dove è nato lo show dei record

Come The Voice, anche X Factor è un reality di importazione. È nato in Inghilterra da un’idea di Simon Cowell ed è andato in onda su ITV dal 2004 al 2018. La versione italiana ha conservato le stesse caratteristiche. Di grande successo in patria, lo show ha lanciato le carriere di James Blunt, Leona Lewis, Alexandra Burke e delle Little Mix. Dopo 15 anni il programma è stato cancellato nonostante avesse ancora un buon successo.