Il Gf Vip si fa hot: scattano i baci sotto le coperte. Censurate le immagini

Dopo quaranta giorni di reclusione gli inquilini della casa del Grande fratello vip cedono all'ormone impazzito. Sophie Codegoni, dopo avere respinto ogni tipo di avance di Gianmaria, è finita tra le sue braccia tra baci sotto le lenzuola. Ma la coppia non sembra essere l'unica ad avere ceduto alla tentazione di amoreggiare sotto l'occhio indiscreto delle telecamere e la regia si è vista costretta addirittura a censurare alcune immagini.

A risvegliare i bollenti spiriti di alcuni concorrenti del Gf Vip sembra essere stato l'ingresso nella Casa di Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani. La showgirl e il compagno si sono lasciati andare a effusioni più che esplicite nelle stanze di Cinecittà e questo avrebbe stuzzicato non poco i coinquilini. Primi tra tutti Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, che hanno trascorso la notte avvinghiati nello stesso letto. Baci, carezze e toccatine audaci hanno scandito la loro nottata per niente dedicata al sonno e al riposo. Pensare che fino a pochi giorni fa l'ex tronista di Uomini e donne aveva rifilato più di un due di picche all'imprenditore partenopeo sempre più preso da lei. " Non sei il mio tipo. Non ci può essere niente tra noi ", aveva chiarito Sophie, che poi deve essersi ricreduta abbandonandosi tra le braccia dell'ex di Belen.

La notte di fuoco di Sophie e Gianmaria, trascorsa sotto le coperte nel tentativo di trovare riparo dall'occhio attento delle telecamere, non è stata però l'unica nota piccante delle ultime ore. Agli spettatori più attenti non è sfuggito l'incontro ravvicinato tra Nicola e Miriana. Dopo la complicità e i baci appassionati visti negli scorsi giorni, il figlio di Patrizia Mirigliani e la Trevisan sembravano essersi allontanati, ma le immagini viste nella notte dicono altro. La regia si è vista costretta a cambiare inquadratura mentre Nicola e Miriana facevano finta di dormire stretti l'uno a l'altro. I movimenti sospetti sotto le lenzuola hanno fatto scatenare i fan sul web e la censura al bollente siparietto ha lasciato intendere cosa possa essere successo nel letto della coppia.

Come se questo non bastasse, anche Alex Belli sembra essere sempre più vicino a Soleil Sorge. L'attore è entrato nel cast del Grande fratello vip da sposato, ma non disdegna la compagnia dell'influencer milanese, con la quale il feeling è più che evidente. Durante l'ultima cena in Casa, i due si sono appartati in giardino e tra scherzi e risate, non sono mancati gli sguardi complici e le mani che si sfioravano. Un'atmosfera decisamente "calda" che non avrà lasciato indifferente la moglie di Belli, Delia Duran.