"Si è fatto riconoscere". "Saluta la tv per sempre": Ciacci nel mirino

Ginevra Lamborghini non è l'unica a avere pagato con l'eliminazione dal gioco per il caso Marco Bellavia. Anche Giovanni Ciacci è stato fatto fuori dal reality con un televoto flash. A decidere la sua sorte sono stati i telespettatori, che lo hanno giudicato uno dei colpevoli del dramma vissuto da Marco Bellavia nella casa del Grande fratello vip. Con il suo atteggiamento egoistico e insensibile, l'opinionista televisivo ha favorito l'isolamento del conduttore, il quale non ha retto ai suoi mostri e all'indifferenza della maggior parte dei gieffini e, alla fine, ha abbandonato il gioco.

Giovanni Ciacci è stato uno dei concorrenti più criticati sui social network e l'atteggiamento tenuto in puntata - dove ha cercato di discolparsi e si è arrampicato sugli specchi dicendo " di non essersi accorto delle difficoltà di Marco" - non hanno fatto altro che acuire la polemica su di lui. "Se ci pensate, Giovanni Ciacci se non fosse stato nella casa, avrebbe girato i vari salotti pomeridiani per giudicare i concorrenti poco empatici con Marco, accusandoli di bullismo. Mi ci gioco le palle ", ha scritto una utente su Twitter, dove si sono moltiplicati (ora dopo ora) i cinguettii contro Ciacci.

Ciacci, la polemica social e le critiche dei vip

La pagina Instagram dell'opinionista è stata letteralmente presa d'assalto dai fan del programma, che lo hanno criticato e addirittura insultato per il suo atteggiamento. Fuggi fuggi generale di follower (qualche migliaia hanno smesso di seguirlo e altri potrebbero farlo nei prossimi giorni) e commenti di disprezzo per il suo comportamento sono l'esito più scontato della sua figuraccia televisiva. A questo si aggiungono i commenti critici, e a volte sarcastici, dei volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto dire la loro sull'opinionista. " Ciacci si è fatto riconoscere ", ha twittato Simona Ventura, mentre Elisa D'Ospina - che con Giovanni aveva lavorato a Detto Fatto - ha replicato " Ehhhhhhhhh checcazzzo! Le persone si rivelano prima o poi ".

Le due donne non sono state, però, le uniche vip a criticare pubblicamente Giovanni Ciacci. Patrizia De Blanck è stata una furia sotto i post a lui dedicati: " Il karma ha colpito ancora". Mentre Licia Nunez commentava: "Certa gente non impara nulla dalla propria sofferenza". Dai "vergognati" del rapper Young Signorino al "che orrore che sei" di Selvaggia Roma, tantissimi vipponi hanno puntato il dito contro Ciacci. Ma la stoccata più sonora è arrivata dal re dei paparazzi. " Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta. Ora vediamo chi ti viene incontro. L'indifferenza per te sarà il tuo contrappasso ", ha scritto Fabrizio Corona sul profilo Instagram di Giovanni, augurandogli di finire nel dimenticatoio.