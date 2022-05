"Ha i colori della Russia?". Lo strano caso della t-shirt di Bugo al Concertone

La presenza di Bugo al Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni a Roma è stata annunciata solo ieri, 30 aprile, a poche ore dall'inizio dell'evento. Il cantante milanese è previsto sul palco solo per la prima parte dello spettacolo, comunque affidato saldamente nelle mani di Ambra Angiolini, la cui partecipazione è stata appesa a un filo fino all'ultimo. L'attrice, infatti, pochi giorni prima del Concertone è stata trovata positiva a un tampone eseguito sul set di una fiction alla quale stava lavorando ma, fortunatamente, già nella giornata di ieri il tampone molecolare era negativo.

Allarme rientrato, quindi, e Ambra Angiolini regolarmente sul palco di piazza San Giovanni, dove si è presentata con un maglione a righe orizzontali blu e gialle in supporto all'Ucraina. I golfini a righe della conduttrice sono diventati un must per il Concertone del Primo maggio e quest'anno, anche nel rispetto del tema dell'evento, Ambra ha deciso di indossare i colori dell'Ucraina. Una scelta diversa, invece, è quella fatta da Bugo, come hanno notato alcuni utenti sui social.

Il cantautore, infatti, si è presentato sul palco con indosso una t-shirt bianca in tributo all'iconico concerto tenuto dagli Oasis nel 1996 nel villaggio di Knebworth, nell'Hertfordshire, al quale parteciparono 250mila persone. Niente da obiettare per la scelta di stile del cantautore, d'altronde il Concertone del Primo maggio è per antonomasia un evento informale. Tuttavia, quello che è stato sottolineato sul web, è che sulla t-shirt bianca di Bugo sono presenti tre bande colorate che, sebbene in un ordine diverso, riportano esattamente quelli che sono i colori della bandiera russa.

Ma #Bugo per par condicio si è messo i colori della Russia???



Ma ditegli di cambiare maglietta per carità di Dio!!!



Ma che schifo!#concertone #PrimoMaggio — tal marco (@tal_Marco) May 1, 2022

Un caso, sicuramente una coincidenza, che tuttavia è saltata all'occhio dei telespettatori più attenti perché è sembrato un tentativo di par condicio con la maglia a righe blu e gialle di Ambra Angiolini. Ma alla sua seconda uscita, sul palco, Bugo si è presentato con una giacca di jeans sopra la t-shirt. Forse qualcuno gli ha fatto notare quel dettaglio? " Ma per par condicio si è messo i colori della Russia? Ma ditegli di cambiare maglietta, per carità ", ha scritto un utente.