"Si sono baciati davanti ai figli". Presentazioni ufficiali per Totti e Noemi

Compleanno in famiglia (quella nuova e senza Ilary Blasi) per Francesco Totti, che il 27 settembre ha compiuto 46 anni. L'ex capitano della Roma ha scelto di festeggiare la ricorrenza con una cena privata (si vocifera con quaranta persone) in un locale romano che frequenta da anni, nel quale questa volta ha portato però gli amici più stretti, i figli Cristian e Chanel e la nuova compagna, Noemi Bocchi. La festa era " privatissima " ma un insider del Messaggero ha fornito alcuni dettagli della serata con un finale decisamente a sorpresa.

La cena e il brindisi

Francesco Totti ha scelto di celebrare il suo compleanno con un giorno di anticipo per sfuggire all'occhio indiscreto dei paparazzi. Secondo le ultime indiscrezioni il Pupone avrebbe prenotato un intero ristorante alle porte di Roma lunedì scorso per avere la massima privacy e godersi una " cena a base di pesce " in compagnia degli amici più stretti e dei figli Chanel e Cristian (senza Isabel, troppo piccola). Accanto a lui al tavolo c'era anche Noemi Bocchi, con la quale Totti ha ufficializzato la relazione nella famosa intervista rilasciata al Corriere della Sera a inizio settembre.

Il bacio tra Totti e Noemi davanti alla torta