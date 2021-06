"Si sono riavvicinati". Nina Moric e Fabrizio Corona, pace fatta?

Tra Fabrizio Corona e Nina Moric sembrerebbe essere tornato il sereno. A far deporre l'ascia di guerra all'ex re dei paparazzi e alla modella croata sarebbe stato il figlio Carlos Maria. Il giovane si è diplomato presso l'Istituto Gonzaga di Milano e il traguardo avrebbe fatto riavvicinare i genitori dopo mesi di tensioni. L'indiscrezione arriva dalle pagine del quotidiano Il Tempo, che parla di "pace fatta" tra Nina e Corona con tanto di foto felici e sorridenti per le vie di Milano.

" Per il bene del loro unico figlio si sono riavvicinati ", scrive il quotidiano che svela, in esclusiva, di aver sorpreso Fabrizio Corona e Nina Moric per le vie del capoluogo lombardo sereni e a loro agio. Una tranquillità ritrovata dopo gli ultimi mesi passati tra accuse e carte di avvocati. A confermare la notizia è stato lo stesso Corona, che attraverso la sua pagina Instagram ha parlato di "unione" grazie all'amore per il figlio. Dopo aver pubblicato le foto di Carlos Maria fuori dall'istituto Gonzaga, dove ha conseguito la Maturità negli scorsi giorni, l'ex re dei paparazzi ha scritto a corredo dell'immagine: " Orgogliosi di te. Si supera tutto solo uniti ". Taggando l'ex compagna e il figlio.

Anche Nina Moric sembra aver commentato la reunion familiare sui social network. Stanca di polemiche e battaglie contro l'ex compagno, la modella croata ora prova a godersi la felicità ritrovata: " Alcune circostanze della vita sono inevitabili: imparare ad accettarle significa fare un passo verso la "saggezza"...? Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo. E' meglio avere il 50% di qualcosa che il 100% di niente. Si, sono troppo stanca ".

Intanto Fabrizio Corona, nonostante le polemiche per la visita inattesa delle forze dell'ordine nella sua abitazione nelle scorse sere, sembra aver ritrovato la stabilità anche in campo sentimentale. Pur mantenendo un legame speciale con Asia Argento, i rumor lo vorrebbero vicino all'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni. La 19enne è stata fotografata in casa di Corona poche sere fa e sembra che si fermi spesso nell'abitazione dell'ex re dei paparazzi, dove lui sta scontando la pena ai domiciliari. La Codegoni si era lasciata da poco dalla sua scelta a Uomini e Donne, Matteo Ranieri. A quanto pare però ha fatto presto a dimenticare l'ex per Corona.