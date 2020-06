Quel silenzio di De Martino in tv su Belen: ora pensa solo al suo lavoro

Cosa succede tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? È passato quasi un mese da quando il settimanale Chi ha lanciato l'indiscrezione sulla presunta crisi all'interno della coppia, poi confermata dalla showgirl argentina con un video in diretta su Instagram pubblicato poche ore dopo che il gossip aveva iniziato a fare il giro del web. Da quel momento Belen Rodriguez non ha più parlato esplicitamente della sua situazione con Stefano De Martino, solo qualche frecciatina social. Al contrario, l'ex ballerino non ha mai voluto parlare e nell'unica intervista giornalistica rilasciata da quando è scoppiato il caso ha affermato di non voler parlare del suo privato.

Una linea che Stefano De Martino sembra seguire con grande coerenza, come ha dimostrato quest'oggi a Domenica In. C'era grande attesa nelle ore precedenti per il suo intervento nel programma di Mara Venier, visto che proprio nel salotto domenicale di Rai1, circa un anno fa Stefano De Martino aveva confermato il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Ci si aspettava qualche scoop, o almeno un passaggio veloce sulla situazione sentimentale dell'ex ballerino, invece la padrona di casa ha preferito non fare nessuna domanda in merito e concentrare l'attenzione su Made in Sud. L'intervista, infatti, altro non è stata che un lungo lancio per il programma di Rai 2 in partenza il prossimo martedì, senza nessuno spazio per la vita privata del giovane conduttore.

Grande delusione tra i fan di Stefano De Martino, che hanno atteso per ben tre ore il suo intervento, avvenuto quasi in chiusura di programma. D'altronde, l'argomento della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è uno dei più succosi tra quelli leggeri e sono tantissimi i seguaci di entrambi che tifano per un loro riavvicinamento, così come sono tantissimi quelli che vorrebbero sapere che cosa li ha fatti allontanare un'altra volta. Stefano De Martino è apparso visibilmente dimagrito nel collegamento con Mara Venier, tanto da far provare alla conduttrice una domanda che avrebbe potuto dare qualche indizio sulla situazione sentimentale del ballerino, ma De Martino ha chiuso qualunque possibile spiraglio. " Ti vedo dimagrito ", ha sottolineato la padrona di casa, sperando in qualche risposta interessante. " Sì? È l'aria di Napoli... ", ha ribattuto l'ex ballerino.

Nulla di fatto, quindi, per chi aspettava qualche rivelazione in diretta. Gli utenti del web dovranno accontentarsi di continuare a cercare indizi sui social della coppia, o ex coppia. Se da una parte Belen pubblica foto in cui si fa (da sola) le corna, dall'altra Stefano De Martino pubblica (e poi cancella) uno scatto di Massimo Troisi con il ciack del film Pensavo fosse amore, invece era una calesse. Indizi o semplici coincidenze?