Quell'aereo sulla "casa" del Gf. Il "regalo" di Malefix per la compagna Silvia

Silenzio stampa e addio ai social, così ha reagito Silvia Provvedi all'arresto del compagno, l'imprenditore - boss Giorgio De Stefano,finito in carcere nell'ambito dell'operazione antimafia denominata "Malefix". La cantante del duo Le Donatella ha scelto di allontanarsi da tutto e tutti, in questo momento così difficile e complicato per la sua famiglia, dedicando tutte le sue attenzioni alla figlia neonata, Nicole, venuta alla luce pochi giorni fa.

Mentre tutti ancora si interrogano se Silvia Provvedi fosse o meno a conoscenza dei traffici illegali del compagno, Giorgio De Stefano, la Provvedi si è stretta al fianco della sorella Giulia, chiudendosi nel silenzio e riserbo più totale. Il suo nome, però, è ancora in tendenza su Twitter e il popolo del web ha digitato la sua identità nel motori di ricerca più utilizzato oltre 200 mila volte. Ora che Giorgio De Stefano, figlio illegittimo del boss don Paolino De Stefano, è finito in carcere l'attenzione mediatica è tutta su di lei. Per questo la Provvedi è sparita dai canali social, imponendosi uno stop alla pubblicazione di video e foto e decidendo di disattivare i commenti ai suoi ultimi post. Impossibile scriverle sulla sua pagina Instagram. Silvia Provvedi ha deciso di interrompere, momentaneamente, ogni contatto con i suoi fan e follower social. Molti però sono convinti che Silvia, da sempre molto attiva e presente sul web, affiderà proprio a Instagram una nota per commentare gli eventi che hanno colpito la sua famiglia.