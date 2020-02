Silvia Provvedi svela a Chi: "Sarò mamma ​a giugno, ecco come lo chiameremo"

Silvia Provvedi è incinta. Il settimanale "Chi" lo aveva svelato la scorsa settimana con un servizio fotografico esclusivo e oggi, a pochi giorni di distanza dalle prime foto, la rivista di Alfonso Signorini intervista in esclusiva la futura mamma. Silvia Provvedi si è raccontata nel suo nuovo ruolo di futura mamma in un'intervista pubblicata sul numero in edicola mercoledì 12 febbraio.



Raggiante e bellissima per la sua prima gravidanza, Silvia Provvedi ha svelato di vivere un momento magico di profondo amore e di essere circondata dall'affetto della sua famiglia: " A giugno diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore ". Un amore improvviso e del tutto inaspettato per la bella cantate e modella, che usciva da una difficile relazione al fianco di Fabrizio Corona. L'imprenditore Giorgio De Stefano ha fatto breccia nel suo cuore ormai un anno fa ma lei ha tenuto al riparo dai gossip la loro unione. Pur non essendo nei piani della coppia, Silvia e Giorgio, imprenditore di origini calabresi, hanno accolto con gioia l'arrivo del loro primo figlio e ora sono ansiosi di accoglierlo.



Sulle pagine del settimanale "Chi" Silvia Provvedi si è lasciata fotografare in intimo, mostrando il pancione che ormai è diventato ingombrante. Lei che insieme alla sorella Giulia forma il duo artistico "Le Donatella" ha confessato di essere desiderosa di conoscere al più presto il suo bambino, del quale però non conosce ancora il sesso: " Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano. Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta ".



Solo pochi giorni fa la Provvedi si era dovuta difendere sui social dagli attacchi degli haters, che avevano ironizzato sulla paternità del suo bambino. In un video pubblicato nelle sue storie Instagram, Silvia Provvedi aveva spiegato di non dovere dare spiegazioni a nessuno e di voler tenera la sua relazione poco chiacchierata al riparo dai gossip. L'amore per Giorgio sarebbe, però, così profondo da averle fatto cambiare idea sul matrimonio: " Non mi è mai interessato anche se adesso che sono incinta ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Ma diamo tempo al tempo ".