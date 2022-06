Social, dito medio e cachet: nuove polemiche per Chiara Ferragni a Sanremo

Come era prevedibile la notizia su Chiara Ferragni co-conduttrice del festival di Sanremo 2023 sta facendo discutere. A poco più di ventiquattro ore dall'annuncio fatto da Amadeus al Tg1 delle 20, il profilo Instagram ufficiale del programma, SanremoRai, è stato preso letteralmente d'assalto.

Per molti il direttore artistico del Festival, Amadeus, ha scelto di cavalcare l'onda social-popolare scegliendo di portare Chiara Ferragni sul palco del teatro Ariston. Questo per portare "hype" (parola di gran moda negli ultimi tempi), cioè aspettativa, sul suo quarto Sanremo quando mancano ancora otto mesi. E così, oltre ai commenti positivi, sono piovute anche le critiche. Dove? Sempre sui social network, dove si fa e si disfa su tutto e tutti: " Te la ritrovi ovunque. Alla fine non può proprio stare simpatica", "Infatti ha stufato", "Con tante brave conduttrici che abbiamo in Italia... ".

E chi si è azzardato a dire che, vista la sua presenza, non seguirà il prossimo Sanremo in televisione si è pure preso lo sfottò dalla diretta interessata. Su TikTok, infatti, Chiara Ferragni ha pubblicato un video per ringraziare i fan del sostegno e, allo stesso tempo, mandare a quel paese chi non ha gradito la scelta di Amadeus. Quando una utente ha scritto: " Eviterò di vederlo ", l'influencer ha alzato letteralmente due medi e il filmato condiviso su TikTok, neanche a dirlo, è diventato virale in poche ore.