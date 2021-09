Sonia Lorenzini finisce in ospedale. La foto che preoccupa i fan

Mentre la casa del Grande Fratello Vip ha aperto le porte al nuovo cast di personaggi noti, un'ex gieffina torna a far parlare di sé per essere finita in ospedale con l'ago della flebo inserito nel braccio e la mascherina dell'ossigeno sul viso. Così Sonia Lorenzini, ex volto del dating show di Canale 5 Uomini e Donne, si è mostrata ai suoi follower sui social network poche ore fa. La foto ha fatto il giro del web in poco tempo, suscitando preoccupazione tra i fan dell'influencer, che hanno preso d'assalto il suo profilo con domande e commenti preoccupati.

La dinamica dell'accaduto è ancora poco chiara, ma la foto pubblicata dalla Lorenzini nelle storie del suo profilo Instagram ha suscitato grande apprensione per chi segue l'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5. " Nottata da dimenticare - ha scritto sopra l'immagine che la ritrae nel letto di un pronto soccorso - mattinata pure peggio. Al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Non ci facciamo mancare nulla ".

Solo poche ore prima Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, aveva commentato in diretta sui social la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality che l'aveva vista protagonista fino allo scorso dicembre e nel quale aveva rischiato anche l'espulsione. Qualcosa è accaduto nella notte e al risveglio l'influencer si è sentita male. A spiegarlo è stata lei stessa in una nota condivisa sempre su Instagram per rassicurare i suoi seguaci. Dopo la pubblicazione della foto in ospedale, infatti, il profilo dell'influencer è stato tempestato di commenti e messaggi.