"Sono completamente rincoglionita", Mara Venier spiazza tutti sui social

Non c'è due senza tre, ma in questo caso si è perso il conto dei commenti "sui generis" che Mara Venier affida ai social network. Dopo aver mandato a quel paese un utente per averla giudicata e aver sparato a zero sugli influencer "rompicoglioni", Mara Venier è tornata a far sorridere i suoi follower con una risposta (al commento di un fan) decisamente fuori dagli schermi.

Alla fine la conduttrice di Domenica In è amata anche per questo. Schietta e sopra le righe, la Venier non è abituata a usare filtri - soprattutto linguistici - e spesso finisce per andarci giù pesante con le parole. Un atteggiamento che la porta a finire sulle pagine dei siti di spettacolo e sulle fanpage irriverenti. A poche settimane dalla ripresa della sua trasmissione domenicale (nella quale si vocifera lei voglia trovare spazio a Stefano De Martino e Ignazio Moser) lei continua a tenere banco sul web.

Questa volta la risposta le è stata servita su un vassoio d'argento, come si suol dire, da un utente rimasto stregato dal dolce rapporto tra la Venier e il nipotino Claudietto. Nel suo ultimo post Instagram Mara Venier è apparsa insieme al nipotino Claudio in un momento di relax. Nonna e nipote si trovano a Forte dei Marmi per gli ultimi scampoli di vacanza e nella didascalia del post la Venier scrive: " E nonna racconta una bella favola .... ". Un'immagine che ha scatenato la reazione di molti sui fan, colpiti dalla dolcezza del rapporto tra nonna e nipote.